Mint arról korábban beszámoltunk, a válogatott szünetben a magyar női válogatott két Európa-kupa mérkőzést is játszott. Múlt szerdán Debrecenben Norvégia volt az ellenfelük, míg vasárnap a sorozat második fordulójában Schwechatban Ausztria ellen léptek pályára. A keretnek ezúttal is tagja volt a Kisvárda Master Good SE játékosa, Juhász Gréta, a balátlövő élt is a lehetőséggel, az első találkozón négyszer volt eredményes, míg a másodikon egy gólt dobott.

– Örülök, hogy ismét meghívott a kapitány, igyekszem megszolgálni a bizalmát. Még ízlelgetem a dolgot, hogy ilyen fiatalon válogatott lehetek, ez egy hatalmas lehetőség, hogy megmutassam mire vagyok képes. Az első meghívó óriási lökést adott, nagyon motiváltam dolgozok és ezt a felmérések eredményei is mutatják. Debrecenben telt ház fogadott bennünket, ez nagyon feldobta a csapatot, hazai közönség előtt játszani mindig óriási élmény – fogalmazott Juhász Gréta, aki önkritikusan azt is hozzátette, hogy voltak hibáik mind támadásban, mind védekezésben. De azt is elmondta, hogy jólesett neki, hogy szülei a lelátóról buzdították.

Az osztrákok ellen a vártnál nehezebben győztek a mieink, így látta ezt a Kisvárda játékosa is.

– Hullámzó teljesítményt nyújtottunk, több hibát vétettünk, mint a norvégok ellen, de ebből is lehet tanulni. Kielemezzük a hibákat és a jövőben megpróbáljuk kijavítani.

A kapitány bizalma töretlen, ismét meghívót hozott a postás Kisvárdára, Juhász Gréta november elején részt vehet a soron következő edzőtáborban, amelynek részeként idegenben megmérkőznek Németországgal. Innen aztán már csak pár lépés a norvég, svéd, dán közös rendezésű világbajnokságon való részvétel…

Juhász Gréta mellett a Kisvárda szlovén légiósa, Novak Erin is részt vett hazája válogatottjának összetartásán. Dragan Adzsics szövetségi kapitány csapata szerdán Celjében Lettországot fogadta, vasárnap pedig Olaszország vendégei voltak Chietiben. Mindkét találkozó Szlovénia sikerével ért véget, így bizakodva várhatják a folytatást. Erin a nyáron költözött Kisvárdára, ezért már várta, hogy ismét haza látogathasson.

Novak Erin

– Három hónap után visszatérni Szlovéniába igazán különleges volt. Nagyon jól érzem magam Kisvárdán, de még mindig nagyon hiányzik az otthonom, a családom, a barátaim. Szóval boldog voltam, amikor hazajöttem. De nem volt sok időt tölthettem a családommal és a barátaimmal az előkészületek és a meccsek miatt. Természetesen meglátogattam a szüleimet, akik egyébként minden hazai találkozónkon ott vannak, így volt ez Lettország ellen is – fogalmazott Novak Erin, aki azt is megosztotta velünk, hogy ugyan kevés időt töltött a szüleivel, de azalatt nem maradhatott el a közös grillezés és balkáni szokásnak megfelelően csevapcsicsát készítettek.

Na, de kanyarodjunk vissza a mérkőzésekre. Erin elmondta, hogy megtisztelő és számára mindig felemelő érzés szlovén nemzeti mezben pályára lépni. Nem is kellett ezért külön motiválni őket, még annak ellenére sem, hogy náluknál jóval gyengébb ellenfelekkel játszottak.

– Dragan Adzsics megköveteli, hogy minden meccsen mindent beleadjunk. Senkit sem szabad alábecsülnünk, maximálisan koncentráltan kell mindenki ellen pályára lépnünk. Így volt ez a Lettország és Olaszország ellen is.

Annak ellenére, hogy hiányozni fog neki Szlovénia, a hazai környezet, örömmel tért vissza Kisvárdára hiszen nagyon jól érzi magát ott. De mint mondta, már tisztában van vele, hogy ilyen a légiós élet. A huszonegy éves játékos egy hónap múlva újabb összetartáson vesz részt, aztán irány a november 30-án kezdődő világbajnokság.

A Kisvárda felnőtt válogatottja mellett visszatért Gém Léna és Szabó Lili is, akik a junior válogatott összetartásán vettek részt. Így keddtől már teljes kerettel készülnek a jövő szerdai Ferencváros elleni mérkőzésre.