Hagyomány, hogy minden évben találkoznak a Spartacus egykori játékosai.

Elsősorban a nyolcvanas Szpari Aranycsapat labdarúgói, vezetői, de a 1998-as gárdából is volt résztvevő az eseményen – írja a Nyíregyháza Spartacus facebook oldalán.

– Sok helyen dolgoztam pályafutásom során, de Nyíregyházát szerettem a legjobban. Vannak dolgok, melyeket ma már másként csinálnék, de arra nagyon büszke vagyok, amit elértünk – mondta Temesvári Miklós, az egykori csapat vezetőedzője.

A találkozó célja az, hogy tartsák a játékosok a kapcsolatot, kicsit nosztalgiáznak, de természetesen a jelenlegi együttes is szóba kerül egy-egy ilyen eseményen. Dankó Gergő ügyvezető, és Fekete Tivadar sportigazgató is részt vett, és egyúttal meghívták a legendás csapat tagjait az új Városi Stadionba az első mérkőzésre, ahol majd számítanak rájuk, és ahol a klub történelme is megjelenik majd.