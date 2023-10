A szokásoknak megfelelően ezúttal is vasárnap játsszák a labdarúgó NB III. Észak-keleti csoportjának mérkőzéseit. A soron következő, tizenkettedik fordulóban vármegyénk egyik csapatának sem lesz könnyű dolga. A második helyezett, immáron tíz mérkőzés óta veretlen, Kisvárda Master Good II. a negyedik DVSC II.-t látja vendégül.

Küzdelem a dobogóért

– Remek kis mérkőzésre van kilátás, hiszen két hasonló stílusban játszó csapat fog találkozni – vezette fel az összecsapást a Kisvárda II. trénere, Gerliczki Máté. – Hamár az elmúlt hetekben megteremtettük magunknak azt a lehetőséget, hogy dobogósok legyünk, akkor ezt a pozíciót most már szeretnénk is megtartani, ehhez pedig a legjobb lehetőséget éppen az adja, ha azokat a csapatokat győzzük le, akik ugyancsak a dobogóért küzdenek. Sajnos sérültjeink, hiányzóink ezúttal is akadnak, de a bajnokság ezen szakaszában ez már mondhatni természetes, így ezzel együtt is meg kell oldanunk az előttünk tornyosuló feladatot.

Eközben a Sényőre sem vár könnyebb feladat, az osztályozós helyen álló nyírségi egylet a harmadik Cigánd otthonában vendégszerepel.

– Igazából ugyanúgy készültünk erre a mérkőzésre mint a többire – mondta el lapunk megkeresésére Imrő László, a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapat munkáját. – Egy jó formában lévő gárdához látogatunk, amely szervezett, látványos focit játszik. Nem lesz könnyű dolgunk, de amennyiben a támadójátékunk feljavul, akkor lehet esélyünk a Cigánd ellenében is.

Labdarúgás: NB III.: Észak-keleti csoport, 12. forduló

Kisvárda Master Good II.–DVSC II., Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Vinter (Bense, Elek), 11.,

Evolution Hungary-Cigánd SE–Sényő FC Selyem-Ber, Cigánd, Városi Stadion, v.: Lovas (Ancsin, Németh), 13.

További mérkőzések: DVTK II.–Gyöngyös, DEAC–Eger, Újpest II.–Karcag, 11., Tiszafüred–Putnok, REAC–Tiszaújváros, Hatvan–Salgótarján, 13.