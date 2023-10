A hét gyorsasági mellett egy szabadedzésen, valamint a kvalifikáción is láthatók lesznek a versenyzők a nyíregyházi központtal rendezendő immáron IV. Rally Hungaryn. A pénteki kvalifikáció után az esemény egyik legfőbb látványosságának ígérkezik az esti szuperspeciál, melynek során a korábbi években már megismert szinkronpályán, fordított rajtsorrendben, páros rajtoltatással indulnak a versenyzők. A mezőny eleje még világosban vág neki a RabócsiRingnek, ellenben az élmenők már sötétben teljesítik a távot, s habár ez is beleszámít az értékelésbe, mégis szombaton az Újhuta-Nyíri gyorsaságival kezdődik az éles verseny.

Látványos lesz a belvárosi szakasz

A nap második szakasza a Füzér és Abaújvár közötti etap lesz, amit az első nap délelőttjén az aranyosvölgyi gyorsasági követ, ami az utolsó olyan szakasz lesz, amit délután megismételnek a párosok. Idén fordított irányban teljesítik ezt a pályát, ráadásul a nyomvonal is tartalmaz néhány változtatást a korábbi évekhez képest.

A délelőtt Nyíregyházán ér véget. A körgyorsasági jelleggel kialakított pálya a korábbi években megismert nyomvonal módosításával jött létre. Városi gyorsasági révén számos könnyen megközelíthető nézői pontot alakítanak ki, így a szokásos remek hangulat várható ezen a szakaszon. Vasárnap reggel Óhután kezd a mezőny, ez a pálya kétszer szerepel a programban. Szintén kétszer, de kétféleképpen mennek végig a párosok Mádon. A második alkalom a verseny utolsó gyorsaságija lesz a Sárga borház nevű szakaszon, az ekkor megszerezhető pluszpontok miatt pedig itt is óriási csata várható.

Az ERC mezőnye igencsak nemzetközi, cseh, észt, finn, francia, ír, lengyel, magyar, olasz, spanyol, svéd és új-zélandi pilóták alkotják. Ami a magyarokat illeti, közülük mindenféleképpen ki kell emelni Csomós Miklóst, aki valamelyik dobogós helyezés megszerzését tűzte ki maga elé célként. Csomós Bán Viktor navigátorral az oldalán a Skoda Fabia Evo típusú versenyautóval második volt az ERC csehországi viadalán augusztusban, célkitűzése reális, sőt akár még a győzelemre is esélye lehet.

Az első öt közé kerülés az elvárás

– A Rally Hungary különleges szakaszokból áll, elég, ha csak a tokaji borvidéket, Mád környékét említem – mondta el a minap a pilóta a közmédia megkeresésére reagálva. – Ennek a versenynek a sajátossága, hogy szűk és széles részek is vannak benne, ráadásul külön nehezítés, hogy néhány helyen murván is megyünk, ami aszfaltra alkalmas, slick gumikkal komoly feladat. Ezen a futamon nemcsak az számít, hogy ki mennyire tud gyors lenni a különböző körülmények között, hanem az is, hogy ki hogyan tudja menedzselni ezeket a kihívásokat.

Habár az Európa-bajnoki cím már eldőlt – azt az új-zélandi Hayden Paddon nyerte –, ám az összetett rangsor első hét helyezettje közül heten is itt lesznek Magyarországon, rajtuk kívül pedig sokan már a közelgő világbajnokságra való felkészülésként tekintenek a viadalra.

– Azt gondolom, hogy az első öt közé kerülni jó eredménynek számít, én pedig úgy készülök, hogy a nyitó gyorsasági szakaszt szeretném meghúzni, a Mád környéki etap pedig feküdni fog majd nekünk – zárta felvezetését a versenyző.