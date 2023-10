A pilóta Bán Viktor navigátorral az oldalán a Skoda Fabia Evo típusú versenyautóval második volt az ERC csehországi viadalán augusztusban, és mint azt az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában kedd reggel elmondta, ha hazai közönség előtt sikerül hibátlan teljesítményt nyújtaniuk, akkor reális esélyük lehet a dobogóra, vagy akár a győzelemre is.

"A Rally Hungary különleges szakaszokból áll, elég, ha csak a tokaji borvidéket, Mád környékét említem. Ennek a versenynek a sajátossága, hogy szűk és széles részek is vannak benne, ráadásul külön nehezítés, hogy néhány helyen murván is megyünk, ami aszfaltra alkalmas, slick gumikkal komoly feladat. Ezen a futamon nemcsak az számít, hogy ki mennyire tud gyors lenni a különböző körülmények között, hanem az is, hogy ki hogyan tudja menedzselni ezeket a kihívásokat" - fogalmazott Csomós, aki kiemelte, bár az Európa-bajnoki cím már eldőlt, az összetett első 10 helyezettje közül hét itt lesz Magyarországon, rajtuk kívül pedig néhány páros világbajnoki felkészülésnek használja ezt a viadalt.

"Annak köszönhetően, hogy korábban, már október elején rendezik a versenyt, talán az időjárás sem fog bekavarni, úgyhogy bízom benne, hogy jó eredményt tudunk majd elérni" - jelentette ki Csomós.

A versenyző a korábbi navigátorával, Nagy Attilával komoly balesetet szenvedett májusban, a Kanári-szigeteken, amiről Csomós elmondta, sokáig azt gondolta, hogy nem is fognak tudni visszatérni a mezőnybe ebben a szezonban.

"Júniusban még azt hittem, részt sem tudunk majd venni a Rally Hungaryn, mert annak a balesetnek komoly anyagi és lelki vonzata is volt. Viszont erősen tértünk vissza, túltettük magunkat a történteken, és ez nagyon fontos, mert ennek is köszönhetően stabilan tudjuk hozni a jó eredményeket" - nyilatkozta Csomós.

A Rally Hungary pénteken a nyíregyházi lőtéren sorra kerülő úgynevezett kvalifikációs szakasszal kezdődik, majd aznap este a máriapócsi Rabócsiringen sorra kerülő prológgal folytatódik. Szombaton további hét gyorsaságit - közte a nyíregyházi belvárosit -, vasárnap pedig négy szakaszt rendeznek.