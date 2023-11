A labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda Master Good a hivatalos honlapján közölte, hogy Mátyus János vezetőedző lemondott posztjáról, s azonnali hatállyal távozik a klubtól.

Nagy reményekkel érkeztem a klubhoz, és sok ilyen, mondhatni testhezálló feladatot oldottam már meg korábban – mondta a klub honlapján a távozó vezetőedző, Mátyus János. – Biztos voltam benne, hogy ez itt is sikerülni fog. Ideérkezésemkor sokan féltettek attól, hogy milyen lesz a munkakapcsolatom Révész Attila sportigazgatóval, de azt kell mondanom, hogy az egyik legjobb közvetlen főnököm volt. Mind szakmailag, mind emberileg csak köszönhetek neki, ezt most meg is teszem. Mivel a csapatot olyan hatékonyan nem tudtam kimozdítani a gödörből, mint bármelyik előző állomáshelyemen, ezért úgy döntöttem, hogy a klub érdekeit szem előtt tartva, megköszönöm a bizalmat, és távozom.