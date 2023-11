Összesen tizenhat címvédő nevezett, ám nem őrizheti meg elsőségét mindegyikük, már csak azért sem, mert tavalyhoz képest többen is más súlycsoportban próbálnak szerencsét. Közéjük tartozik a jelen legjobb magyar női súlyemelőjének számító, idén U23-as Európa-bajnok Mitykó Veronika. A békéscsabai versenyző a múlt évben 81 kg-ban nyert, ezúttal viszont már eggyel feljebb, a 87 kilósok között indul, itt is abszolút győzelmi eséllyel áll rajthoz.

A korábbi 87 helyett ezúttal a 81 kilogrammosok rajtlistáján szerepel a tavaly októberi súlyos vállsérülését követően gyakorlatilag visszavonult, a jelek szerint azonban pályafutását mégis folytató Boros Viktória, a szombathelyi Haladás korosztályos Európa-bajnoka. A 76 kg-ban, a Szegedi LSK színeiben készül bajnoki győzelemre az a Horváth Laura, aki ebben az évben a világ legfittebb nője lett, merthogy megnyerte a crossfit-világbajnokságot.

A férfiaknál gyakorlatilag előre oda lehetne adni az aranyérmet 81 kg-ban a címvédőnek, a 2020 után 2022-ben is az év súlyemelőjének választott Fekécs Szilárdnak, aki a Békési TE-ből Tatabányára igazolt át edzője, Balog János májusi váratlan halálát követően. Valójában nincsen ellenfele a pécsiek 44 évesen is elnyűhetetlen 109 kilósának, Gyurkovics Ferencnek sem, aki 16-odszor nyerhet. A 37 esztendős szegedi óriás, Nagy Péter nála is előrébb tart: 2005 óta minden éven ő győz az ólomsúlyúak kategóriájában, s idén megszakítás nélkül immár 19. alkalommal lehet magyar bajnok.

"Vissza-visszatérően fáj a térdem, ezért aztán - bár edzek - hullámzó a teljesítményem, de természetesen indulok az ob-n. - mondta az MTI-nek pénteken a plusz 109 kg-ban szereplő, Tokióban olimpiai hetedik helyezett versenyző. - A mostani bajnokságon nem számít, hogy mennyit emelek, csupán az a cél, hogy nyerjek, s meglegyen a tizenkilencedik is...".