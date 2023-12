Mint az ismert, a Magyar Kézilabda Szövetség megváltoztatta az NB II. menetrendjét, az eddigi hetvenkét csapat helyett ettől az idénytől hatvannégy alakulat nyolc csoportban küzd meg a helyezésekért. A csapatok már négy mérkőzést lejátszottak az alapszakasz második köréből, a folytatásra azonban február elejéig várni kell, mert a játékosok téli pihenőjüket töltik. Vármegyei férfi gárdáink közül a Nyírbátor várja legelőkelőbb pozícióból a folytatást.

– A megváltozott lebonyolítási rend figyelembe vételével alapvető célkitűzésünk az volt, hogy szerezzük meg az első négy hely valamelyikét, a lehető legtöbb pont megszerzésével, hogy minél kedvezőbb pozícióból kezdhessük meg a felsőházi rájátszást – kezdte érdeklődésünkre Petneházi Zsolt, a Nyírbátor szakágvezetője. – Felkészülésünk nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, sérülések, betegségek, munkahelyi elfoglaltságok hátráltatták a munkánkat – tette még hozzá.

Az első fordulóban a Hajdúszoboszlóval játszottak.

– A hajdúságiak remekül igazoltak a nyáron, NB I.-es múlttal rendelkező játékosokat is csatasorba tudtak állítani, deklaráltan az alapszakasz megnyerésére törnek. Sajnos el is vitték a két pontot tőlünk.

A folytatásban eligazolt tőlük egyik legstabilabb játékosuk, aki védekezésben és támadásban is meghatározó szerepet töltött be, Gubó Alex családi okok miatt Miskolcra költözött. Távozásával az amúgy is vékony keretük jelentősen meggyengült. Pótlására Varga László érkezett, akit nem kell bemutatni a vármegyei kézilabdát szeretőknek.

– Nagyon örültünk neki, hogy Lacival meg tudtunk egyezni, neki is régi vágya volt, hogy nálunk játszom. Sajnos azonban megsérült, ezért több mérkőzésen kellett nélkülöznünk. Továbbra sem jöttek az eredmények, ezért menet közben módosítani kellett szezon előtt megfogalmazott célkitűzésünket. Továbbra is a felsőházi rájátszás a célunk, azonban a megszerezhető pontok tekintetébe lejjebb kellett adnunk eredeti elképzeléseinkből – mondta Petneházi Zsolt.

Időközben edzőjük Falcsik Miklós váratlanul megbetegedett, ezért az utolsó öt mérkőzésre Weibli Zoltán ült le a kispadra. A helyi utánpótlásban dolgozó szakember azonban csak december végéig vállalta a munkát.

A csapat jelenleg a levezető edzéseit végzi, majd a szünetet követően január 9-én Tréki Tamás vezetésével, aki legutóbb az NB I./B-s Ajka vezetőedzőjeként dolgozott, folytatja a munkát.

Nyírbátori mutatók

Összesített

4. hely 11 5 1 5 298-300 11

Hazai pályán

5 3 - 2 131-123 6

Vendégként

6 1 1 4 167-175 5

Házi góllövőlista. 76 gólos: Szedlacsek János. 46 gólos: Bor Márk. 39 gólos: Tamás Menyhért. 26 gólos: Albecz Bence, Mészáros Ákos. 22 gólos: Varga László. 17 gólos: Gubó Alex. 14 gólos: Beregi Márk. 10 gólos: Lapos István, Siket Kornél. 9 gólos: ifj. Weibli Zoltán. 4 gólos: Láng Márk.