Röplabda Diákolimpia A kategóriás országos döntőt rendeznek Nyíregyházán a V-VI. Korcsoport számára hétvégén, erről tájékoztatták a sajtó képviselőt szerdán, a Vármegyeháza Alpár Ignácz Tanácskozótermében. A rendezvényt a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület rendezi. Vármegyénkben több alkalommal rendeztek már diákolimpiai döntőt az elmúlt években.

- Egyértelmű volt, hogy most is pályázunk a rendezési jogra. Tavaly hirdette meg az MDSZ, és sikerült Nyíregyházára hoznunk a finálét. A csapatokkal szemben nincs elvárásunk, a legfontosabb, hogy sportoljanak, és érezzék jól magukat a fiatalok – fogalmazott Dr. Székely Tibor, a vármegyei egyesület elnöke.

A lányoknál és a fiúknál is egyaránt nyolc csapat vesz részt, előbbinél a Vasvári Pál Gimnázium képviseli Nyíregyházát.

– A lányok két korosztályban, az U17-ben és az U20-ban játszanak a klubban, belőlük kell egy közös csapatot összerakni. Remélem a szülők, az iskolatársak, a barátok is kint lesznek majd a mérkőzéseken, és szurkolnak nekünk. A lányok biztos, hogy mindent megtesznek majd – mondta Szekér Lászlóné, a Vasvári Pál Gimnázium edzője.

A fiúknál a Nyíregyházi Széchenyi István Technikum indul. Edzőjük, Imre Győző elmondta, hogy náluk 14 évesen kezdik el az edzéseket, így van lemaradásuk a többi csapathoz képest, de bízik a tisztes helytállásban.

Az első három helyezett csapat érem és serlegdíjazásban részesül és valamennyi csapat oklevelet vehet át. Különdíjat kap a legjobb támadó, a legjobb előkészítő, a legtechnikásabb játékos, valamint a legjobb felkészítő testnevelő. A mérkőzéseket két helyszínen, a Continental Arénában és a Bem József Általános Iskolában rendezik, amelyek pénteken délelőtt kezdődnek, és vasárnap kora délutánig tartanak. A belépés az összes találkozóra ingyenes.