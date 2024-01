Közel sem volt eseménytelen a nyár, hiszen vármegyénk a második negyedévhez hasonlóan több nemzetközi sporteseménynek is otthont adott, számos válogatott sportolónkért szoríthattunk, klubcsapataink pedig sportágtól függő ütemezésben elkezdték a játékoskeret kialakítását, majd munkába álltak.

Kezdjük visszapillantónkat a válogatott sportolóinkkal! Kisvárdáról négy játékos is bekerült a női kézilabda juniorválogatott Euróba-bajnoki keretébe. Szabó Lili, Makó Zoé, Kovalcsik Bianka és Gém Léna is kivette részét nemzeti csapatunk veretlen meneteléséből, a magyarok a fináléban magabiztosan megverték Dániát, ezzel megnyerték a kontinensviadalt. Szabó és Gém minden meccsen kezdett, utóbbi a norvégok elleni összecsapás legjobbja volt, előbbi pedig arra lehet külön büszke, hogy jó védekezése mellett kétszer is betalált a fináléban.

A Nyíregyházi Kosársuli tehetségének, Dobó Lillának is emlékezetes nyara volt, hiszen az U18-as Európa-bajnokságon a mieink alapembereként a csapat összes meccsén a kezdőben kapott lehetőséget és ötödik helyen végzett a válogatottal. Olyannyira felhívta magára a figyelmet, hogy rögtön az Eb után utazhatott Las Vegasba, ahol a FIBA és a WNBA közös programján vehetett részt a világ minden tájáról meghívott 37 kiváló utánpótláskorú kosarassal együtt.

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) is volt kinek szurkolnunk, a nyírbátoriak úszója, Antal Dávid 200 pillangón hatodik, a 4x100-as gyorsváltóval negyedik helyen végzett.

A nyíregyházi női röplabdázás nagy reménysége, Pampuch Gréta is nemzetközi szinten tette le a névjegyét tavaly nyáron. Nála három évvel idősebbek között bizonyíthatott a szerb-magyar közös rendezésű U17-es Európa-bajnokságon, és ő volt a magyar együttes pontfelelőse. A női felnőttválogatottunk is kontinensviadalon vett részt, a csapat kapitánya a nyíregyházi Tóth Fruzsina volt és nagy meglepetésre bekerült a keretbe klubtársa, Lászlop Alexandra, aki aztán kezdőként is játszhatott.

Mint cikkünk bevezetőjében említettük, erre az időszakra is jutott vármegyénkbe nemzetközi sportesemény. A salakmotoros páros Európa-bajnokság második elődöntőjén hét nemzet vaspapucsosai vettek részt. A viadal azért volt nagyon különleges, mert ez volt az elmúlt években rengeteget bizonyított Nagyhalász Speedway Ring utolsó versenye.

Újra Magyarországra érkezett a Nations’ Cup országúti kerékpáros világkupa. A 2023-as idényben a tízfordulós sorozat kilencedik állomásának adott otthont hazánk. A kétnapos viadal egy mezőnyszakasszal kezdődött Vásárosnamény (136,5 km) és környékén, majd másnap két fél szakasz következett Ibrány (86,3 km) körül, végül nyíregyházi (3,5 km) egyéni időfutammal zárult. A világkupa mindhárom szakaszát megnyerte és az összetett élén végzett a norvég Felix-Orn-Kristoff.

Helebrandt Máté a világbajnoki gyaloglásával sokat javított az egyéni csúcsán

Fotó: Árvai Károly/NS-archív

A nyár legnagyobb eseménye kétségkívül a Budapesten rendezett atlétikai világbajnokság volt. Az emiatt megépült Nemzeti Atlétikai Központ „bemelegítő” versenyének tekinthető a magyar bajnokság, amin több nyíregyházi érem is született. Helebrandt Máté a gyaloglók 5000 méteres versenyszámában új egyéni csúccsal diadalmaskodott, 17 másodpercet javított az előző ob-n elért idejéhez képest. Megvédte címét a súlylökő Tóth Balázs és a diszkoszvető Szikszai Róbert, valamint 100 méteres síkfutásban aranyérmes lett a sérülés miatt hosszú időt kihagyó Boros Bence. K. Szabó Gabriella ezüstérmet szerzett 800 méteren, Kerekes Dóra diszkoszvetésben volt a második legjobb, míg Nyisztor Petra hármasugrásban hozott haza bronzot.

Négy országos bajnokunk, valamint Kerekes Dóra ott lehetett a világbajnokságon is. Helebrandt közel egy percet javított egyéni csúcsán 20 km-en, Szikszai, Tóth és Kerekes a selejtezőben befejezte a szereplést, Boros Bence a 100 m előselejtezőből továbbjutott és futhatott még egyet, valamint a váltóval is versenyzett.

Július végétől már labdás sportokról is többet írtunk, mivel korán kezdtek a futsalosok és a labdarúgók is. A futsal NB I.-ben alaposan megerősítette keretét az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza, míg a Nyírbátori SC új vezetőedzővel várta a bajnokságot. Utóbbi együttes kezdett jobban, a második fordulóban nagy győzelmet aratott a Kecskemét ellen, a vármegyei rangadón vesztes helyzetből mentett pontot a Continental Arénában, majd további három sikert aratott szeptember végéig. A Stúdió ekkor még inkább a bravúrjaival hívta fel magára a figyelmet: a veszprémi döntetlen is szép eredménynek számított, a címvédő Haladás 4–1-es legyőzése pedig az ősz talán legnagyobb meglepetése volt.

A Nyíregyháza Spartacus fantasztikus veretlenségi sorozattal kezdte az idényt

Fotó: Koncz Márton/NS-archív

Ha már meglepetés, kevesen számítottak arra, hogy az előző idényben osztályozón éppen csak bennmaradt Nyíregyháza Spartacus az NB II. topcsapatává válik. A Szpari egy győzelem és négy döntetlen után fantasztikus meccsen megverte a legnagyobb favorit ETO FC Győrt és a folytatásban sem lassított, szeptember végéig kilencmeccses veretlenségi sorozatot épített.

Nem alakult ilyen jól a Kisvárda Master Good szezonja, pedig a kezdés itt sem volt rossz, a kupagyőztes Zalaegerszeg vendégeként aratott siker azonban hosszú ideig az utolsó bajnoki győzelme volt a csapatnak. A szabolcsiaknak mozgalmas volt az ősze. Az eredményeket jelentősen befolyásolta, hogy a Várkerti Stadion gyepének megfertőződése miatt a csapatnak zsinórban kilenc meccset idegenben kellett lejátszania. Közben változott a szakmai stáb is, a klub Milos Kruscsics vezetőedzővel 1-1-1-es mérleg után szerződést bontott, három mérkőzésre Gerliczki Máté készítette fel az együttest, majd szeptember 24-én a Ferencváros elleni idegenbeli vereséggel debütált a kispadon Mátyus János.

A Fradiról nem csak e meccs kapcsán írtunk, mivel a Magyar Kupa harmadik fordulójában Nagyecsedre látogatott a rekordbajnok. A vármegye egyes egyesületnél persze tisztában voltak az erőviszonyokkal, így a 2015-ös találkozó „visszavágóján” az volt a csapat célja, hogy találjon be az ellenfél kapujába és tíznél kevesebb gólt kapjon. A terv első fele nem sikerült, a második viszont összejött, ami a nyolc kapott találat ellenére is kiváló teljesítményt nyújtó Szabolcsi Máténak volt köszönhető. A kapus többször is kifogott Alekszandar Pesicsen, a szerb csatár elismerően le is pacsizott ellenfelével a sokadik látványos védése után. A nap végén összességében mindenki elégedetten távozhatott.

Nagyecseden rengetegen voltak kíváncsiak Cristian Ramírezék vendégjátékára

Fotó: Pusztai Sándor

Vármegyénk topcsapatainak eredményei

Futsal

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza

NB I.

Nyíregyháza–PTE-PEAC 4–1

Aramis–Nyíregyháza 5–3

Nyíregyháza–Nyírbátor 3–3

Veszprém–Nyíregyháza 3–3

DEAC–Nyíregyháza 3–2

MFA–Nyíregyháza 0–5

Nyíregyháza–Haladás 4–1

Nyírbátori SC

NB I.

Berettyóújfalu–Nyírbátor 2–1

Nyírbátor–Kecskemét 5–3

Nyíregyháza–Nyírbátor 3–3

Nyírbátor–Aramis 3–2

PTE-PEAC–Nyírbátor 1–6

Veszprém–Nyírbátor 6–1

Nyírbátor–DEAC 4–3

Kézilabda

Kisvárda Master Good SE

Női NB I.

Kisvárda–MTK 28–25

Vác–Kisvárda 26–23

Kisvárda–Kozármisleny 26–22

Kisvárda–NEKA 24–23

Kisvárda–Győri ETO 23–29

Kosárlabda

Hübner Nyíregyháza BS

NB I./B Piros-csoport

Budafok–Nyíregyháza 75–65

Jászberény–Nyíregyháza 65–89

Labdarúgás

Kisvárda Master Good

NB I.

ZTE–Kisvárda 0–2

Kecskemét–Kisvárda 3–1

MTK–Kisvárda 0–0

DVSC–Kisvárda 4–1

DVTK–Kisvárda 2–0

Újpest–Kisvárda 3–2

Ferencváros–Kisvárda 1–0

Magyar Kupa

Pilis–Kisvárda 0–5

Nyíregyháza Spartacus

NB II.

Nyíregyháza–Siófok 2–0

Tiszakécske–Nyíregyháza 1–1

Nyíregyháza–Honvéd 0–0

Haladás–Nyíregyháza 1–1

Nyíregyháza–Győr 3–2

Soroksár–Nyíregyháza 1–2

Nyíregyháza–Budafok 2–0

Szeged–Nyíregyháza 1–1

Nyíregyháza–Mosonmagyaróvár 2–0

Magyar Kupa

Tiszaújváros–Nyíregyháza 1–1 – 11-esekkel 3–5

Teke

Nyíregyházi TK

NB I.

Nyíregyháza–BKV Előre 2:6

Salgóbátony–Nyíregyháza 6:2

Nyíregyháza–Szolnok 2:6

Fővárosi Vízművek–Nyíregyháza 7:1

Nyíregyháza–Gyula 2:6