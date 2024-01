Az utánpótláskorú iskolás focisták - és persze a többi diák - nagy bánatára véget ért a téli szünidő, hétfőn folytatódik a meló az iskolákban. A bajnokságokban még tovább tart a szünet, a korosztályok zömében majd február végén folytatódnak a pontvadászatok. Az országos sorozatokban megyénk három klubja érintett. A Várda Labdarúgó Akadémia, a Nyíregyháza Spartacus és a Tarpa SC. Nézzük, miként zárták a különböző csapatok a bajnokság elmúlt évi mérkőzéseit.

A 19 esztendősöknél a Kiemelt csoportban a Várda Labdarúgó Egyesület csapata (vezetőedző: Csernijenko Ruszlán, asszisztensedző: Bialenka Vadzim) ) a 11 meccsből hatot megnyert, ötöt elveszített ezzel a hatodik helyen áll. A legnagyobb különbségű győzelmet Pakson aratta a csapat, ahol 6-1-re nyertek. Főként Puporka Dávid sziporkázott, aki négyszer volt eredményes.

A Tarpa SC (vezetőedző: Volodimir Kulyk, kapusedző: Volodimir Vasiutik) kétszer szerezte meg a három pontot hatszor kikapott és háromszor ikszelt, ezzel a tizedik helyen várja a folytatást. A megyei derbit Kisvárdán a hazaiak nyerték 3-0-ra. A Nyíregyháza Spartacus (vezetőedző: Balogh Zoltán, másodedző: Minczér Tibor) finoman szólva nem igazán remekelt. Az egyetlen egy győzelemmel és három iksz mellett hétszer alul maradt, így a tabella utolsó helyén áll.

A 17 éveseknél is két csapatunk szerepelt a Kiemelt csoportban. A kisvárdaiak (vezetőedző: Belényesi Miklós, asszisztensedző: Volodimir Kornutjak) négyszer-négyszer nyert és kikapott, háromszor pedig döntetlennel zárt, ami az ötödik helyet jelenti. A nyíregyháziak (vezetőedző: Szatke Zoltán, másodedző: Gyurovics Zsolt) ebben a csoportban is mindössze egyszer tudtak nyerni a két iksz mellett nyolcszor kikaptak és sereghajtók. A megyei rangadót a vendég kisvárdaiak nyerték 2-0-ra.

A 16 esztendősöknél a Kiemelt csoportban a kisvárdaiak (vezetőedző: Márton István, asszisztensedző: Terjék Zoltán) öt-öt győzelem és vereség mellett egyszer ikszeltek és a hetedik helyen állnak. Az Alapcsoportban a nyíregyháziak (vezetőedző: Papp Ákos, másodedző: Kovács István) a ötször nyertek, háromszor ikszeltek, illetve alul maradtak és az ötödik helyen állnak.

Az egy esztendővel fiatalabbaknál a Kiemelt csoportban (vezetőedző: Törtei Tamás, asszisztensedző: Lakatos Bence) a hetedik helyen állnak öt győzelemmel, két iksszel és négy vereséggel. Az Alapcsoportban szerepel a Szpari legeredményesebb alakulata (vezetőedző: Tudja Dávid, másodedző: Szilágyi Krisztián), amelyik ősszel a csoportban egyedüliként maradt veretlen, nyolcszor nyert és háromszor ikszelt, mint például a listavezető Pécs otthonában. A nyíregyháziak a mecsekaljaiak mögött egy ponttal lemaradva a második helyen várják a folytatást.

A 14 éveseknél a Kiemelt csoportban nem jött össze az őszi szezon a várdaiaknak (vezetőedző: Katona György, asszisztensedző: Farkas Márton), hiszen háromszor nyertek és kétszer ikszeltek, ám kilencszer alul maradtak így sereghajtók. Az Alapcsoport keleti mezőnyében a nyíregyháziak (vezetőedző: Deme Attila, másodedző: Szaffián Szabolcs) négyszer nyertek, kilencszer kikaptak és nem ikszeltek. Ezzel a tizennégyes mezőny hatodik helyén állnak.

A 13 és 12 éveseknél nyolc-nyolc csapat szerepel az Észak-keleti csoportban. Itt nem vezetnek tabellát, persze azért bizonyára minden csapatnál készítenek egyet. Az idősebbeknél a várdaiak (vezetőedző: Oláh Levente, asszisztensedző: Fejér Márkó) 9 meccset nyertek és négyet elveszítettek. A nyíregyháziak (vezetőedző: Marcsek Zoltán, másodedző: Kiss Gábor) 8 mérkőzést húztak be, a 3 vereség mellett 3 döntetlenjük is van. A két csapat kisvárdai találkozóját a hazaiak nyerték (7-2), Nyíregyházán szintén a pályaválasztó örülhetett (2-1).

A 12 esztendőseknél a várdaiaknak (vezetőedző: Baksa Zoltán asszisztensedző: Szőlősi Lóránd) 10 győzelem mellett 3 vereség és 1 döntetlen szerepel a jegyzőkönyvekben. A nyíregyháziak (vezetőedző: Nemes Sándor, másodedző: Sallai Márk)) 7 mérkőzést nyertek az 5 vereség mellett 2 iksszel bírnak. Az egymás elleni találkozójukat a várdaiak nyerték otthon (7-0) és idegenben (0-2) egyaránt.

A várdaiak gólrekordját a mezőkövesdi 0-25 jelenti. A kövesdiek háromszor is több gólt kaptak húsznál, a rekordot a Diósgyőri 29 jelenti. A folytatás március első hétvégéjén lesz.

A kupában három korosztálynak van országos megmérettetése. A 19 éveseknél a tarpaiak a harmadik körben kapcsolódtak be és nyertek 2-1-re Vácon. A negyedik fordulóban február végén a Vasas Kubala Akadémia csapatát fogadják. A kisvárdaiak a harmadik kanyarban kezdtek és Soroksáron tizenegyespárbajban alul maradva be is fejezték a kupamenetelést. A nyíregyháziaknak is egy meccs jutott, hiszen a vendég Fradi 4-1-re nyert.

A 17 esztendősöknél a Várda LA és a Szpari is csak egy meccset játszott, mégpedig a harmadik fordulóban. A kisvárdaiak Békéscsabán kaptak ki 1-0-ra, a nyíregyháziak Gyirmóton 3-1-re. Itt a megyei csapatok közül a nyíregyházi Filó SE is érintett volt, ám a nyitókörben 2-0-ra kikapott a vendég egriektől.

A 16 éveseknél a várdaiak kezdésként 3-2-re nyertek a Goldball 94 FC vendégeként és a február végi negyedik körben a Puskás Akadémia vendégeként Felcsúton vizitálnak. A Szpari az első meccsén elvérzett, miután a vendég diósgyőriek 6-2-re nyertek.

A Filó nem kis meglepetésre az első körben 5-3-ra nyert a Tarpa vendégeként, a következő körben ismét az egriek állították meg őket, miután vendégként 2-1-re nyertek.

Bajnoki tabellák

U19. Kiemelt csoport

1. Puskás Akadémia 11 10 1 - 38-11 31

2. Ferencvárosi TC 11 7 1 3 35-12 22

3. DVSC 11 7 - 4 26-19 21

4. Vasas Kubala Akadémia 11 7 - 4 23-17 21

5. Diósgyőri VTK 11 6 1 4 16-13 19

6. Várda Labdarúgó Akadémia 11 6 - 5 22-9

7. ETO FC Győr 11 6 - 5 22-20 18

8. Illés Akadémia-Haladás 11 4 1 6 15-26 13

9. Újpest FC 11 3 1 7 15-22 10

10. Tarpa SC 11 2 3 6 13-24 9

11. III. Kerületi TVE 11 2 2 7 9-29 8

12. Paksi Futball Club 11 1 - 10 10-43 3

Gólszerzőlista

1-2. Mondovics Kevin (Puskás Akadémia FC) 8

1-2. Oleksandr Pyschur (Puskás Akadémia FC) 8

3. Berényi Erik (Ferencvárosi TC) 7

4-5. Puporka Dávid (Várda Labdarúgó Akadémia)

16-30. Serhij Kolenyik (Tarpa SC) 3



Alapcsoport

1. Pécsi MFC 11 7 3 1 24-14 24

2. Kaposvári Rákóczi BLFA 11 6 4 1 24-12 22

3. Újpesti TE 11 6 1 4 2816 19

4. Kecskeméti LA 11 5 2 4 18-20 17

5. Békéscsaba 1912 Előre SE 11 5 1 5 16-15 16

6. Zalaegerszegi TE 11 4 3 4 22-20 15

7. BVSC-Zugló 11 4 2 5 19-17 14

8. REAC Sportiskola SE 11 4 2 5 19-18 14

9. Főnix Gold FC 11 4 1 6 21-29 13

10. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 11 3 3 5 14-20 12

11. Szombathelyi Haladás VSE 2 5 4 10-15 11

12. Nyíregyháza Spartacus 11 1 3 7 8-27 6

Gólszerző lista

1. Gedő Gergő (Békéscsaba 1912 Előre) 8

2-3. Danka Zoltán (BVSC-Zugló) 7

2-3. Rajnai Péter (Ujpesti TE) 7

17-27. Karácsony János (Nyíregyháza Spartacus) 3

U17. Kiemelt csoport

1. Puskás Akadémia 11 8 1 2 28-6 25

2. Honvéd MFA 11 7 3 1 24-11 24

3. Debrceni VSC 11 7 2 2 24-11 23

4. MTK Budapest 11 6 1 4 21-14 19

5. Várda Labdarúgó Akadémia 11 4 3 4 16-20 15

6. Ferencvárosi TC 11 3 6 2 20-18 15

7. ETO FC Győr 11 4 2 5 20-19 14

8. Vasas Kubala Akadémia 11 3 4 4 21-19 13

9. Paksi Futball Club 11 2 5 4 15-18 11

10. Ujpesti TE 11 3 1 7 12-28 10

11. Diósgyőri VTK 11 2 2 7 12-28 8

12. Nyíregyháza Spartacus 11 1 2 8 7-32 5

Gólszerzőlista

1- Jován Vilmos (Vasas Kubala Akadémia) 9

2. Molnár Péter (MTK Budapest) 8

3. Farkas Dominik (ETO FC Győr) 7



U16. Kiemelt csoport

1. Honvéd MFA 11 8 2 1 28-12 26

2. Vasas Kubala Akadémia 11 7 2 2 22-9 23

3. MTK Budapest 11 6 - 5 27-17 18

4. Ferencvárosi TC 11 5 3 3 23-14 18

5. Debreceni VSC 11 5 1 5 28-23 16

6. Illés Akadémia-Haladás 11 5 1 5 28-27 16

7. Várda Labdarúgó Akadémia 11 5 1 5 17-20 16

8. ETO FC Győr 11 4 4 3 17-16 16

9. Diósgyőri VTK 11 4 2 5 15-23 14

10. Puskás Akadémia FC 11 4 - 7 19-19 12

11. Fehérvár FC 11 3 2 6 7-15 11

12. Újpesti TE 11 1 - 10 9-45 3

Gólszerzőlista

1. Nyikor Botond (Debreceni VSC) 11

2. Bokro Bertold (Ferencvárosi TC) 10

3. Krone Nikla (Illés Akadémia-Haladás)

5-13. Buda Béla (Várda Labdarúgó Akadémia) 5

Alapcsoport

1. Paksi Futball Club 11 8 2 1 35-19 26

2. III. Kerületi TVE 11 6 4 1 22-11 22

3. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 11 7 - 4 25-14 21

4. Zalaegerszegi TE FC 11 6 3 2 26-17 21

5. Nyíregyháza Spartacus 11 5 3 3 26-14 18

6. Pécsi MFC 11 5 2 4 34-21 17

7. Veszprémi FC USE 11 3 3 5 15-20 12

8. Gödöllői SK 11 3 3 5 14-26 12

9. Kelen SC 11 2 2 7 10-18 8

10. Kecskeméti TE LA 11 2 2 7 10-18 8

11. Gyirmót SE Győr 11 2 2 7 15-33 8

12. Békéscsaba 1912 Előre SS 11 1 4 6 13-18 7

Gólszerzőlista

1. Wiesner Balázs (Paksi Futball Club) 15

2-3. Kalán Ádám (Nyíregyháza Spartacus) 10

2-3. Váradi Márton (Pécsi MFC) 10