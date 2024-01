– Fontos hangsúlyozni, hogy megfelelő védőeszköz használata nélkül ne űzzünk téli sportokat – intett óvatosságra dr. Zilahi Zsolt kardiológus főorvos, aki szerint a fejvédők, ízületeket védő eszközök, megfelelő ruházat elengedhetetlen téli sportoláskor. Bármilyen sport mellett is döntünk, a bemelegítés különösen fontos, ami hatványozottan igaz a hideg időben, mert az izmok és ízületek bemelegítése nélkül még nagyobb a baleset kockázata. A bemelegítést az edzés megkezdése előtt végezzük el, a téli hónapokban ez legyen hosszabb és intenzívebb, mint nyáron, hiszen az izomzat nehezebben melegszik. Javasolt lassú kocogással kezdeni és fokozatosan nagyobb tempóra váltani. A nyújtás nemcsak bemelegítéskor, hanem az edzés végén is elengedhetetlen, ezzel csökkenthető a rándulásos sérülés, az izom- vagy szalagszakadás esélye – magyarázta a szakember. Figyelmeztetett arra is, hogy a fokozatosság vonatkozik a szervezet terhelésére is: nem azonnal kell egy maratoni távnak nekivágni… – Kéthetente emeljük a terhelést, s ha stabilan, panaszmentesen bírjuk, akkor kitartó munkával elérhető a cél – jegyezte meg dr. Zilahi Zsolt, aki a réteges öltözködés fontosságára is felhívta a figyelmet.

Tartsuk be a szabályokat!

– A téli sportok rendkívül jó hatással vannak a szervezetünkre, de lényeges, hogy vegyük figyelembe és tartsuk be a szabályokat. A téli napsütés a D-vitamin-képzésében fontos, ezzel az immunrendszer erősödik, kevésbé válik fogékonnyá az ilyenkor gyakori felső légúti megbetegedésekre – emelte ki a sportolás pozitív hatásait.

A kardiológus főorvos kitért arra is, hogy a hideg idő az erekre is hatással van. Télen az erek szűkülnek, a szívnek nagyobb ellenállással szemben kell működnie. Sportolás közben a szív- és érrendszer nagyobb igénybevételnek van kitéve, ezzel hatékonyabb lesz a működésük, fokozódik a vérkeringés, így nagy mértékben növeljük a kardiovaszkuláris terhelhetőséget – taglalta, s hozzátette: a sportolás a hangulati zavarok kezelésére, stresszoldásra is kiváló megoldást jelenthet.

Ajtótól ajtóig sportolnak

A nyíregyházi dr. Serfőző Andrea rendszeresen sportol: kettlebell- és OCR-edzésekre jár, fut és nagyon sokat versenyez: a tavalyi Spartan-világbajnokságon Abu-Dzabiban hatodikként ért célba, ebben az évben a Spartan Race egyik sportnagykövete lesz. Mint mondja, annak, aki egész évben fut, nem megterhelő a téli sportolás, hiszen a szervezet hozzászokik a változó körülményekhez, azt viszont nem javasolja, hogy valaki ebben az évszakban kezdje el a futóedzéseket. Ő nulla fok alatt téli futónadrágot vesz fel, két zoknit, két hosszú ujjú felsőt, mellényt, kesztyűt, fejpántot vagy sapkát – ezekben tud mozogni, de nem fázik. – Ajtótól ajtóig sportolunk, ami azt jelenti, hogy amíg be nem ülünk az autóba vagy be nem lépünk a házba, mozgunk, ellenkező esetben megfázunk, hiszen futás közben leizzadunk. Ha ezekre odafigyelünk, hidegben is nagy élményt jelent a mozgás – mondta és hozzátette: soha nem volt még olyan zord az idő, hogy ne teljesítette volna a betervezett edzéseit.