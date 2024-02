Békéscsabán vendégszerepelt a Fatum-Nyíregyháza a női röplabda Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóján. Mint ismert, a párharc első mérkőzését 3:1-re a BRSE nyerte, így a házigazda számára két szett megnyerése is elegendő volt a döntőbe kerüléshez.

Jól kezdett a szabolcsi egylet, amely az első szettben végig tapadt ellenfelére, majd a játékrész derekán elsősorban Nina Kocics és Szabó Lili hathatós támadójátéka révén el is lépett a házigazdától. A BRSE azonban nem roppant meg, így 18:18-nál már egál köszönt vissza az eredményjelzőről. Az izgalmas végjáték döntött, a vendéglátó jutott játszmalabdához, Stepanenko pedig már az elsőt értékesítette, így előnyhöz juttatva a Békéscsabát.

A második felvonásban is sokáig fej-fej mellett haladtak a felek. A Fatumnál Ivana Jeremics lépett előre támadásban, de 13:13 után elléptek a viharsarkiak és ez végül döntő momentumnak bizonyult. A megszerzett előnyt ugyanis megtartotta a Tóth Gábor csapata, megnyerve a szettet, ami egyben azt is jelentette, hogy a Békéscsaba jutott a Magyar Kupa döntőjébe, míg a Nyíregyháza majd a bronzcsatában lesz érdekelt.

A harmadik játékrész is az első két szett koreográfiája szerint zajlott, annyi különbséggel, hogy a továbbjutás tudatában egy kissé visszább vett a BRSE, ezt pedig Valerin Carabali vezetésével ki is használta a szabolcsi gárda, ezzel kiharcolva a szépítést.

A negyedik szettben aztán minden visszaállt a régibe, kissé beragadt a Nyíregyháza, bár a lányok dicséretére váljon, hogy sikerült visszajönniük, sőt Jeremics káprázatos ászával 10:10-nél már egyenlő volt az állás. A játékrész derekán újra a Békéscsaba dominált, de nagyot küzdött a Fatum, így 21:21-ről kezdődhetett meg a felvonás végjátéka. 23:23 után a BRSE jutott meccslabdákhoz, amelyből az elsőt még hárította Adrian Chylinski egylete, a másodikat azonban már a helyére küldte a Csaba, ezzel megnyerve az összecsapást.

Röplabda: Magyar Kupa, elődöntő, visszavágó

Swietelsky-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza 3:1 (22, 20, -22, 24)

Békéscsaba, v.: dr. Árpás, Tillmann.

Békéscsaba: Kotormán 1, Strumilo 8, Stepanenko 7, Bodnár 12, Pintér 2, Paskova 11. Csere: Molcsányi, Kertész (liberók), Glemboczki 14, Gergácz 3, Becic 8, Szatmári 1, Kump 3. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Nyíregyháza: Jeremics 18, Földi 3, Carabali 14, Kocics 15, Galvao 2, Szabó 10. Csere: Tóth (libero), Antivero 6, Farkas, Rufin-Martínez. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

A mérkőzés alakulása. 1 . játszma (26 perc): 8:7, 13:16, 21:19, 24:22. 2. játszma (23 perc): 8:7, 16:13, 21:16, 24:20. 3. játszma (26 perc): 7:8, 16:14, 19:21, 24:22. 4. játszma (29 perc): 8:5, 16:13, 21:18, 25:24.

Mesterszemmel

Tóth Gábor: – A tét nagy volt, előnyből vártuk a találkozót, ami néha teherként jelentkezik, de nagyon jól vettük az akadályokat. Az első szettben volt apró problémánk, egy bírói ítélet kicsit megfogott minket, de aztán ezt korrigáltuk, és az első után a második szettet is magabiztosan nyertük. Utána tudtunk a fiataloknak is lehetőséget adni, ami nagyon fontos, és ők is remekül teljesítettek, hiszen végül megnyertük a meccset.

Adrian Chylinski: – Gratulálok a Békéscsabának, remek meccset játszottak. Sokat próbáltunk változtatni, de mindig megtalálták a gyengepontokat a védekezésünkben és ki is használták. Próbáltuk a maximumot nyújtani, de játékosunknál kiütközött a tapasztalatlanság és ezekből sok hiba született. Ürességet érzek, mert mindent megtettem és nem tudom, mi többet nyújthatnék.