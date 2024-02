Hazai medencébe ugrottak vízbe az AQUA Sport Egyesület ifi játékosai az Észak-keleti Ifjúsági bajnokságban. A negyedik forduló sorsolása úgy alakult, hogy két miskolci csapat ellen játszottak a vízilabdások. Az első mérkőzésen az egyetemi MEAFC volt az ellenfele a nyíregyházi fiataloknak, ahol 11-3-as magabiztos győzelemmel hangoltak a forduló második mérkőzésére. A második összecsapás az MVLC csapata ellen volt, ahol egy izgalmas mérkőzésen végül igazságos döntetlen született.

- Szerettem volna ezt a fordulót annak szentelni, hogy megtudjam miként is áll a csapat az országos bajnokságra. A MEAFC ellen magabiztosan játszva nem adtunk esélyt a vendégeknek. Az MVLC ellen fáradtan kezdtünk. Folyamatosan hoztuk magunkat vissza a mérkőzésbe és nem adtuk fel a találkozót 2-3 gólos hátrányban sem, sőt az utolsó negyedbe vezettünk is egy góllal. A csapat akarata csillagos ötös teljesítmény volt. Védekezésben és koncentrációban javulnunk kell vasárnapra, amikor is elkezdjük az országos bajnokság középszakaszát Tatabányán– mondta Hatvani Péter az ifjúsági csapat szakedzője.

MEAFC – AQUA SE 3-11 (0-3,1-3,2-5,0-0)

Gólszerzők: Székely Á. 3, Éder-Pavolek D. 3, Pelle L. 2, Tolnai D, Radóczi B., Virág Bo

AQUA SE – MVLC 11-11 (3-4,2-2,3-4,3-1)

Gólszerzők: Pelle L. 4, Székely Á. 2, Tolnai D. 2, Pettendi Sz., Éder-Pavolek D., Koi Gábor