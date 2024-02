Hétközi mérkőzéssel folytatja bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE, Kovalcsik Biankáék a Praktiker-Vác együttesét látják vendégül csütörtökön. A két gárda fordított pályaválasztással szoros mérkőzést játszott egymással szeptemberben, a második félidő elején egyenlített is a Kisvárda, de többször is csak egy góllal vezetett Herbert Gábor együttese, végül háromgólos hazai siker született.



A teher a Vác vállát nyomja

– Az ott nyújtott teljesítményünket már sokszor sikerült megismételnünk, sok szoros mérkőzést játszottunk azóta velünk egy szinten lévő, vagy nálunk magasabban jegyzett csapatokkal. A végjátékokban azonban apróságok hiányoztak a sikerhez. Azt gondolom, hogy ezúttal is ez lehet a sikerességünk kulcsa, hogy az adódó lehetőségeinket miként tudjuk kihasználni, mennyire leszünk higgadtak a befejezéseknél. Azzal is tisztában vagyunk persze, hogy a Vác a mérkőzés esélyese. Ez talán az előnyünkre is válhat, hiszen a teher nem a mi vállunkat nyomja, felszabadultan játszhatunk. Ha mindenki megteszi, amit saját magától elvár és beleadja a maximumot, akkor jó mérkőzést játszhatunk. Hogy ez mire lesz elég, az ellenfelünktől is függ –fogalmazott Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedző.

A vezetőedző természetesen tisztában van azzal, hogy mi a Vác erőssége és ennek szellemében készítette csapatát a mérkőzésre.

– Meghatározó játékosaik nagyon stabil teljesítményt nyújtanak, nyáron pedig olyan fiatalokat igazoltak, akik tudják őket tehermentesíteni. Marincsák Nikolett és Kuczora Csenge mellé felnőtt a fiatal Csíkos Luca, aki nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi porondon is letette a névjegyét. Ők mindhárman remek egyéni kvalitásokkal rendelkeznek, nemcsak a távoli zónákból lőnek jól, hanem a beállóval is remek a páros kapcsolatuk. Ezek semlegesítése kulcsfontosságú lesz a mérkőzésen – mondta Józsa Krisztián.



Minél kevesebb hibával

A Vác az elmúlt bő egy hónapban a három bajnoki mellett öt Európa-liga találkozót is játszott, amely rengeteg energiát fogyasztott és sok utazással járt.

– Valóban január eleje óta heti két mérkőzésen lépnek pályára, legutóbb vasárnap is játszottak, így valószínű, hogy nem a legfrissebb állapotukban érkeznek hozzánk, de azt gondolom, hogy ők ehhez már hozzászoktak. Mi ezzel nem is foglalkozunk, arra fókuszálunk, hogy minél kevesebb hibával játszunk, mert akkor az élcsapatokat kivéve bárki ellen lehet sanszuk.