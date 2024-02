Remek versenyeket, országos csúcsokat és nyíregyházi sikereket is hozott a hétvégi 50. fedett pályás atlétikai országos bajnokság.

A Magyar Atlétikai Szövetség ismét Nyíregyházának adta a rendezés jogát, nem véletlenül.

– A Nyíregyházi Atlétikai Centrum és ezt más nagyon sokszor elmondtam, párját ritkító létesítmény, nemcsak hazánkban, hanem a környező országokban is kevés az ilyen multifunkcionális csarnok. Méltó helyszíne volt a jubileumi magyar bajnokságnak és a rendezés is kifogástalan volt – fogalmazott Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke.

Ami a nyíregyházi eredményeket illeti, a megméretésen Boros Bence aranyérme mellett Tóth Balázs és Nyisztor Petra második helyen végzett, míg Bakosi Péter és Vörös Márk, utóbbi kétszer is, a dobogó harmadik fokára állhatott.

– Örülünk Boros Bence bajnoki címének, mert folyamatosan egyre jobb eredményeket ért el. Ez már biztató a szabadtéri versenyidőszakra nézve, ahol 100 méteren fog majd indulni. Tóth Balázs második helye meglepetésként ért engem, mert a versenyt megelőző héten nagyon jó formában dobált, ráadásul közel egy hónapja egyén legjobbját is megdöntötte. Edzője is jobb eredményt várt tőle. Nyisztor Petra eredményét egy családi tragédia árnyékolta be, így nem lehetünk elégedetlenek a teljesítményével. Bakosi Péter jól kezdte a szezont, Luxemburgban 2.18-at ugrott, aztán egy hazai versenyen 2.20-at. Majd egy németországi versenyen megbetegedett és ebből még nem sikerült kilábalnia, ennek köszönhető a visszafogott teljesítménye. A frissen igazolt Vörös Márk a szabadtéri versenyekre készül, így alapozásból érkezett az országos bajnokságra, ennek ellenére viszonylag jó időkkel szerzett két távon is bronzérmet – értékelte a Nyíregyházi Sportcentrum atlétáinak eredményét Vas László szakágvezető.

– Ez a fedett pályás bajnokság méltó ünnepe volt az ötvenedik évfordulónak. A négy országos csúcs azt is jelzi, hogy nagyon kellett már egy ilyen pálya a magyar atlétikának, és külön köszönjük Nyíregyházának az idén is házigazdája volt a rendezvénynek. Több nagyon jó egyéni eredmény született, és szinte minden versenyszámban szoros, kiélezett küzdelem zajlott a bajnoki címért vagy a dobogós helyekért. Nem volt előre lefutott meccs, és erre példa, hogy Kerekes Grétának nagyszerű egyéni csúccsal sikerült megelőznie Kozák Lucát 60 méteres gátfutásban. A női 60 méteres gátfutás és a női távolugrás talán színvonalában kimagaslott a versenyszámok közül. Több fiatal is nagyszerűen szerepelt. Ilyen volt súlylökésben Dobó Zsombor vagy távolugrásban Rózsahegyi Bori – összegzett Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója.

A szervezőknek sok ideje nem maradt a pihenésre, hétvégén ismét megtelik a Nyíregyházi Atlétikai Centrum, itt rendezik az ifjúsági és junior országos bajnokságot.