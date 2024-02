A romániai Plojesti adott otthont múlt héten a hagyományos Dracula Open versenynek, a megméretésen kötelek közé lépett az NYVSC Big Boxing öklözője, Petrimán Patrícia is. Nagy Lajos tanítványa az elődöntőben magabiztos bunyót bemutatva egyhangú pontozással győzött le egy hazai versenyzőt. Az idén másodéves junior Eb-bronzérmes tehetség a döntőben végig irányított, szlovák ellenfélre pedig számolni is kellett a második menetben, így a nyíregyházi versenyző megérdemelt pontozásos győzelmet aratott, mellyel megnyerte a nemzetközi tornát. Petrimán Patrícia nemcsak saját súlycsoportját nyerte meg, de a legjobb versenyzőnek járó díjat is kiérdemelte.

– Petrimán Patrícia megállíthatatlan volt ezen a versenyen, a harmadik mérkőzésén is hozta lehengerlő formáját. Az előző mérkőzésekhez hasonlóan a döntőben is menetről menetre tudta növelni a fölényét, így az aranyérem mellett a legtechnikásabb junior női ökölvívó címét is bezsebelte – fogalmazott Törteli Ferenc junior szakágvezető.

– Végig jól éreztem magamat a ringben, magabiztos voltam, meg akartam nyerni a versenyt. Mindent megtettem a sikerért. Az első találkozómat egy bolgár lány ellen vívtam, szerintem ellene volt a legnehezebb dolgom. Az elődöntőben egy hazai öklöző ellen léptem szorítóba, úgy érzem az volt a legkönnyebb meccsem. Tavaly második lettem, büszke vagyok magamra, hogy idén sikerült megnyernem, a különdíj már csak hab a tortán – értékelte teljesítményét Petrimán Patrícia, aki már előre is tekintett. – Tavaly harmadik lettem az Európa-bajnokságon, nagyon sokat dolgozok azért, hogy idény fényesebb éremre cseréljem a bronzot.