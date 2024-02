A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége évente megszervezi az Educatio Kupa országos teremfoci-bajnokságot. A magas színvonalú labdarúgótornán több éve – hagyományosan – részt vesz a magyarországi Nemzeti Pedagógus Kar delegációja is. Az elsősorban szatmári pedagógusokból álló csapatot Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) alelnöke, Sonkád polgármestere, a Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium főigazgatója menedzselte.

Kétnapos torna

Az erdélyi oldalon a döntő tornára a kvalifikációt régiónkénti, illetve megyei szintű selejtezők előzték meg. A mérkőzéseket, néhány kivétellel, a teremfoci játékszabályai szerint játszották. A torna idén is kétnapos volt, a helyszínt a festői szépségű Szováta adta, ahol a február 17-én és 18-án megrendezett döntőbe 18 csapat jutott be. Őket hat, háromfős csoportba sorsolták, a mérkőzések után a sorrend szerint helyosztókat játszottak. Az első helyezettek az elődöntőbe, majd az ott győzedelmeskedők a 3 csapatos döntőbe juthattak. Az NPK csapata lelkes és eredményes játékkal a nagyon előkelő 2. helyezést érte el.

A bajnokságon a gólkirály mellett díjazták a legeket is, mint: legjobb kapus, legjobb mezőnyjátékos, legidősebb és legfiatalabb játékos.

Felejthetetlen élmény

A két fő szervezőnek, Burus-Siklódi Botondnak (RMPSZ-elnök, Csíkszereda) és Ferencz-Salamon Alpárnak (RMPSZ általános alelnök, Csíkszereda), a környezetnek, a szívélyes vendéglátásnak és természetesen az eredménynek köszönhetően is feledhetetlen élményben volt részük az NPK-t képviselő labdarúgó tanároknak és a delegáció többi tagjának egyaránt.