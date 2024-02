Továbbra is jó formában versenyez K. Szabó Gabriella, aki alig két hete Bostonban megdöntötte az 1 mérföldes rövidpályás U23-as országos csúcsát. A Nyíregyházi Sportcentrum atlétája továbbra is a tengerentúlon versenyez, ezúttal az új-mexikói Albuqueque-ban állt két távon is rajthoz a Nyugati Konferencia Egyetemi döntőn. Egyéniben 800 méteren 2:09:40-es idővel az ötödik helyen végzett, míg speciális váltóban ( 1200 m, 400 m, 800 m, 1 mérföld) csapatával ezüstérmet nyert.