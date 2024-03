Tekintettel a tavalyi nagy sikerre, az idén is megrendezik a Budo-gálát Nyíregyházán, az eseménynek április 6-án, szombaton 10 órától a Kodály Zoltán Általános Iskola ad otthont. A rendezvény célja a japán harcművészetek, valamint a japán kultúra népszerűsítése. A szervezők harcművészeti bemutatókkal, kiállításokkal készülnek, a látogatók kardokkal, tsubákkal, festményekkel, magángyűjteménnyel és japán mesekönyvekkel is találkozhatnak és aki szeretne, japán táncokat is megtanulhat.