A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokság 18. fordulójában két mérkőzést játszottak vasárnap.

Kállósemjén–Nyírmeggyes 3–2 (2–1)

Kállósemjén, v.: Balogh T. Kállósemjén: Ovszijenko – Vass, Hegedűs, Kornutjak, Szabó (Pallai), Fodor, Pekk (Szabó S.), Hamza (Lipcsei), Lakatos B., Lakatos L. (Tóth), Katona. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko. Nyírmeggyes: Vakarcs – Drabik, Sitku, Banga, Hornyák (Nagy Z.), Preg, Folytán (Nagy Zs.), Máté, Törtei, Ács, Batizi Pócsi (Török). Edző: Siska Attila. Gól: Katona, Lakatos L., Hegedűs, illetve Törtei.

Vologyimir Ovszijenko: – Jó az öreg a háznál! Nagyon sok helyzetet nem használtunk ki, de örülök, hogy a végén sikerült megszereznünk a győztes gólt. További sok sikert a Meggyesnek, mi pedig megyünk tovább.

Siska Attila: – A bajnokcsapat otthonában vállalható eredményt értünk el.

Nagykálló–Ibrány 1–1 (1–0)

Nagykálló, v.: Papp F. Nagykálló: Budaházi – Marinka, Mondok, Marozsán Zs., Homann P., Mészáros, Baráz (Puluczkai), Sipos, Nagy (Simon) Oláh L. (Anda), Haller (Marozsán M.). Edző: Homann Richárd. Ibrány: Szabó – Molnár, Dobos, Farkas, Bertók (Oláh P.), Csatári, Szabó (Barzó), Hornyák M. (Kiss), Lukács, Kállai, Novák (Bészély). Játékos-edzők: Kiss Péter, Tóth Norbert. Gól: Sipos, illetve Dobos.

Homann Richárd: – Nem szoktam foglalkozni az úri emberekkel, de 1–0-ás vezetésünknél, óriási tizenegyest nem kaptunk meg. Ezek fényében nehéz bármit is mondani.

Kiss Péter: – Hátrányból sikerült visszajönnünk a meccsbe, cseréink jól szálltak be. Az utolsó pillanatokban még meg is nyerhettük volna a mérkőzést.

A bajnokság állása

1. Kállósemjén 18 13 1 4 48-22 40

2. Mándok 18 12 2 4 41-18 38

3. Mátészalka 18 11 4 3 41-19 37

4. Tarpa 18 11 2 5 36-18 35

5. Újfehértó 18 10 4 4 48-27 34

6. Nyírbátor 18 9 4 5 41-29 31

7. Nagyecsed 18 8 2 8 31-29 26

8. Nyíregyháza II. 18 8 1 9 37-37 25

9. Csenger 18 7 4 7 46-45 25

10. Kemecse 18 6 3 9 34-38 21

11. Kótaj 18 5 6 7 32-43 21

12. Vásárosnamény 18 6 3 9 27-28 18

13. Nagykálló 18 4 6 8 17-30 18

14. Nyírbéltek 18 5 2 11 18-37 17

15. Ibrány 18 4 2 12 14-48 13

16. Nyírmeggyes 18 2 - 16 18-61 6