Mozgalmas időszakon van túl a magyar női válogatott, Golovin Vlagyimir együttese Debrecenben csoportelsőként vívta ki részvételét a párizsi olimpiára. Kedden az is kiderült, hogy a mieink Angolával, Brazíliával, Spanyolországgal, Hollandiával és a házigazda franciákkal kerültek egy csoportba az ötkarikás játékokon. Csütörtökön este pedig Bécsben megtartották a három országban, Magyarországon, Ausztriában és Svájcban sorra kerülő idei női kézilabda Európa-bajnokság sorsolását. A kettes kalapból induló magyar válogatott az első kalapból Svédországot, a harmadikból Észak-Macedóniát, a negyedikből az újonc Törökországot kapta ellenfélnek a november 28. és december 15. közötti torna – az első 24 csapatos Eb – csoportkörére.

Hétvégén azonban már ismét a klubkézilabdáé a főszerep, teljes fordulót rendeznek az élvonalban, a Kisvárda Master Good SE csapatának nem akármilyen feladat jutott vasárnapra, a Győri Audi ETO KC vendégeként kell helytállnia Józsa Krisztián csapatának.

– Nagyon hosszú volt ez a két hét a bajnokság közepén, nehéz volt készülni a folytatásra, hiszen hiányos létszámban tudtunk csak edzeni, mert távol voltak válogatott játékosaink. Az elmúlt időszakban utánpótlásunkból töltöttük fel a keretet, hogy érdemi munkát tudjuk végezni – kezdte érdeklődésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Megpróbáltuk formában tartani a csapatot, játszottunk egy edzőmérkőzést az NB I./B-s Hajdúnánással, továbbá azok a fiatalabb játékosaink akik az utóbbi időben kevesebb lehetőséghez jutottak, pályára léptek az élvonalbeli korosztályos bajnokságban. A fókusz azonban a fizikális felkészítésen volt, hogy olyan állapotba tartsuk, hozzuk a lányokat, hogy májusban megfelelően tudjanak teljesíteni.

A Kisvárdára jelentős feladatok várnak, hiszen tíz napon belül a bajnokság legjobbjai ellen lépnek pályára, a vasárnapi győri mérkőzést követően, jövő kedden a Ferencvárost fogadják, május elsején pedig a Debrecen vendégei lesznek.

– Ezt a három mérkőzést arra használjuk fel, hogy megfelelően felkészüljünk, bajnokság számunkra sorsdöntő májusi szakaszára. Nem könnyítette meg a helyzetünket, felnőtt válogatottjaink szerdán érkeztek meg Kisvárdára, így teljes kerettel csütörtökön tudtunk ismét edzeni.

Józsa Krisztián is tisztában azzal, hogy a vasárnapi mérkőzésen nem csapata a favorit.

– Szeretnénk a mérkőzést arra használni, hogy visszarázódjunk a bajnoki ritmusba, természetesen tudjuk, hogy nem lehetnek vérmes reményeink. Azt azonban elvárhatjuk a csapattól, hogy harcosan, megalkuvást nem tűrően lépjenek pályára. Annak ellenére, hogy bajnoki pontokat osztanak érte, ez a találkozó mindkét gárda számára felkészülés, a Győrnek a Bajnokok Ligájára, nekünk pedig a már említett májusra. Ezen a találkozón minden sikeres megmozdulásnak örülnünk kell, mert ha ellenük meg tudjuk csinálni, akkor a velünk egy szinten lévő csapatok ellen is menni fog – zárta Józsa Krisztián.