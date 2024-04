Teljesen megtelt a kezdésre a Balmazújvárosi Városi Stadion, óriási volt az érdeklődés a Nyíregyháza Spartacus FC Ferencváros elleni Magyar Kupa találkozója iránt. Telt ház fogadta a feleket a történelmi mérkőzésen, hiszen a Szpari fennállása során első ízben jutott be a sorozat elődöntőjébe. A Fradi eközben arra készült, hogy a bajnoki cím mellett a kupaelsőséget is elhódítsa, ehhez viszont a szabolcsi egyleten keresztül vezethetett az út.

Ferencvárosi helyzettel kezdődött a találkozó, Varga Barnabás lövését Fejér azonban magabiztosan védte. A Szpari próbált letámadni, kemény, harcos hozzáállást mutatott, megnehezítve ezzel a zöld-fehérek dolgát. Az első negyedóra végén Zachriassen ment el veszélyesen a bal oldalon, a beadását követően azonban meghúzódott, így le kellett őt cseréni. Eközben a "házigazda" is kialakította az első nagy ziccerét, Gresó és Beke összjátéka után Nagy Barnabás kapta remek szituációban a labdát, ám Varga Ádám bravúrral hárított. A félidő derekán aztán mindkét gárda vezetést szerezhetett volna, előbb Varga Barnabás lövésébe vetette bele magát Gengeliczki, majd alig egy minutummal később Tímár Krisztián csapata alakított ki lehetőséget, Kovácsréti bombáját a vendég kapus hihetetlen tornászmutatvánnyal tolta ki a léc alól. A játékrész végéhez közeledve ismét a nyírségiek veszélyeztettek, Gresó gondolt egy merészet, mintegy húsz méteres lövése éppen hogy elkerülte a kaput. A nagyszünetet megelőzően Marquinhos volt túl kemény, csúnyán odalépve Fejérnek, a Fradi támadója azonban megúszta egy sárga lappal. A Szpari bátran helyt állt az első félidőben, sőt talán a Nyíregyházának voltak komolyabb lehetőségei.

Traore lövésével indult a második negyvenöt perc, ám aztán a Spartacus pillanatai következtek, előbb Gresó indult meg középen, Varga Ádám azonban egy újabb hatalmas bravúrral óvta meg a Ferencváros kapuját a góltól. Két perccel később Gengeliczki fejelt, Varga azonban újfent a helyén volt. Az ötvenhetedik percben Varga Barnabás a tizenhatoson belüli "műesését" befújta a játékvezető, Varga büntetőjét azonban Fejér kivédte, mint ahogyan az azt követő veszélyes szögletet is hárította. A Szpari hatalmasat küzdött, minek eredményeképpen tíz perccel később Nagy Dominik beadása után Kovácsréti Márk lőtt középről a kapuba, ezzel megszerezve a vezetést. A Ferencváros azonnal cserélt, erősítve a támadosort. A beálló Kodro ki is alakította a maga helyzetét, ám Fejér ismét hatalmasat védett. Az utolsó tíz percben lüktetővé vált a játék, hiszen a Fradi kitámadott, ami lehetőséget biztosított a Szpari kontráinak. A hazaiak azonban nem bírták ki a nyomást, öt perc alatt fordított az NB I.-es gárda, előbb Varga Barnabás passza után Cissé egyenlített, majd Szevikjan tekert tanári módon a hálóba – Fejérnek esélye sem volt. A ráadásban előbb még Sigér, majd pedig Novák veszélyeztetett, de az egyenlítés már nem jött össze, így a Ferencváros jutott a Magyar Kupa elődöntőjébe.

Labdarúgás: Magyar Kupa, elődöntő

Nyíregyháza Spartacus FC (NB II.)–Ferencvárosi TC 1–2 (0–0)

Balmazújváros, Városi Stadion v.: Bogár.

Nyíregyháza: Fejér – Baki, Alaxai, Gengeliczki – Farkas B., Kesztyűs B. (Sigér Á., 77.), Nagy D. (Temesvári, 90.), Nagy B. – Gresó (Novák, 74.), Beke P., Kovácsréti. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Ferencváros: Varga Á. – Botka (Loncar, a szünetben), Abena, Cissé, Civic (Ramírez, 80.) – Maiga (Szevikjan, 74.), Abu Fani, Zachariassen (Makreckis, 16.) – Marquinhos, Varga B., Traoré (Kodro, 74.). Vezetőedző: Dejan Sztankovics eltiltása miatt Nenad Szakics.

Gól: Kovácsréti (68.), illetve Cissé (85.), Szevikjan (89.).

Mesterszemmel

– Úgy érzem, hogy nem csak nagyot küzdött, de jól is játszott a Nyíregyháza – dicsérte csapatát a lefújás után Tímár Krisztián. – Már előzetesen is mondtam, hogy a saját játékunkat fogjuk játszani, amit részben sikerült is megvalósítani. Sok mindent elmond a mérkőzésről, hogy a mezőny egyik legjobbja az ellenfél kapusa volt. Sok helyzetet dolgoztunk ki, működött az, amit kitaláltunk. A végére egy picit elfogytunk, nyilván mi nem dolgozunk akkora kerettel, mint a Ferencváros. Jó iramot diktáltunk, megszorongattuk az ország egyik legjobb csapatát, bár ez most nem számít, mivel ők jutottak tovább, így nem tudtuk tovább írni a klub történelmét. Mindezek ellenére nagyon büszke vagyok a csapatra. Egy harcos, győztes mentalitású gárdát láttam a pályán, amely nagyon nagyon jól játszott. Azt gondolom, hogy ez a meccs visszaigazolása volt annak, hogy jó úton járunk.