85. perc: Varga passzolt Cisséhez, aki egy testcsellel becsapta Gengeliczkit, és 11 méterről a bal alsóba lőtt, 1–1.

83. perc: Baki lőtt 18 méterről, a labda a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret.

80. perc: Ramirez érkezik Civic helyett.

79. perc: Varga Barnabás is besárgult.

78. perc: Marquinhos gurított középre jobbról, Kodro hat méterről rálőtte, Fejér lábbal védett.

77. perc: Kesztyűst Sigér váltotta.

74. perc: Gresó helyett Novák állt be. A Fradi is cserél, Maiga helyett Szevikjan, Traoré le, Kodro be.

68. perc: Góóól! Vezet a Szpari! Nagy Dominik tekert középre, Bekétől Kovácsréti elé pattant a labda, aki 12 méterről azonnal a bal alsóba lőtt, 1–0.

64. perc: Abu Fani kapott sárga lapot.

62. perc: Beke lőtt 14 méterről, ez azonban Varga Ádám könnyű zsákmánya lett.

59. perc: A büntető a sértett végezte el, Fejér hatalmas bravúrral szögletre ütötte a labdát.

57. perc: Varga Barnabás esik el tizenhatoson belül Alaxai mellett, a bíró megadta…

51. perc: Gengeliczki közeli fejese adott ismét munkát a Fradi kapusának.

50. perc: Gresó lépett be a tizehatoson belülre, rávezette a labdát Vargára, aki bravúrosan hárított.

Cserélt a Ferencváros a szünetben Botka helyére Loncar érkezett.

Elkezdődött a második félidő.

47. perc: Abu Fani ívelt középre, Varga kecsegtető helyzetben mellé fejelt.

Három perc hosszabbítás következik.

43. perc: Marquinhos rúg oda keményen Fejérnek, sárga lappal megúszta. Rövid ápolás után folytatódott a játék.

35. perc: Gresó 22 méteres, lapos lövése suhant el a bal kapufa mellett.

26. perc: Nagy Barnabás bal oldali beadását Kovácsréti lőtte rá 15 méterről, a jobb alsóba sarokba tartó labdát, Varga Ádám vetődve védte. Ez volt a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete.

24. perc: Varga Barnabás célozta meg a kaput 10 méterről, a lövésbe Gengeliczki belevetődött.

23. perc: Traoré indította a jobb oldalon Makreckist, aki az alapvonal közeléből beadott, Marquinhos pedig 6 méterről jócskán mellé fejelt.

20. perc: Gresó egy csel után a tizenhatos sarkáról célozta meg a ferencvárosi kaput, lövése elkerülte a kaput

Varga Barnabás lőtt 10 méterről, a lövésbe belevetődött Gengeliczki, így lett szöglet.

15. perc: Cserélt a Ferencváros, Zachariassent Makreckis váltotta

14. perc: Látszámfölényben támadhatott a Szpari, bal oldalról passzoltak Nagy Barnabáshoz, aki 13 méterre a kaputól elcsúszott, így a lövése gyenge lett. Micsoda ziccer volt!

5. perc: Varga lő a tizenhatosról, középre tartó lövését Fejér védi.

A Nyíregyháza indítja útjára a labdát. A hazaiak feketébe, míg a Ferencváros zöld-fehér csíkos mezben és fehér nadrágban játszik.

Íme a két kezdőcsapat:

Nyíregyháza: Fejér - Baki, Alaxai, Gengeliczki, Farkas B., Kesztyűs, Nagy D., Nagy B., Gresó, Beke, Kovácsréti

FTC: Varga Á - Botka, Abena, Cisse, Civic, Moiga, Abu Fani, Zachariassen, Traore, Varga B., Marquinos

Kezdés előtt egy rövid tűzijátékkal köszöntötte csapatát a lelkes Szpari tábor.