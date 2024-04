A Húsvét és a tavaszi szünet miatt több naposra húzódott az aktuális forfuló a különböző korosztályú utánpótláskor focibajnokságokban. Csapataink felemásan szerepeltek, a Várda Labdarúgó Akadémia 16 évesei viszont az országos kupban vitézkedtek és nyertek a diósgyőriek ellen.

A nyíregyháza Spartacus U11-es csapata húsvéti tornán vett részt Bécsben. A tornán 18 együttes vett részt, az osztrákok mellett német és cseh csapatok. A Szűcs Ferenc irányította nyíregyháziak végül remek teljesítménnyel végül a második helyen végeztek. (Nyilatkozatok:kisvardafc.hu)



U19. Kiemelt csoport

III. Ker. TVE–Várda Labdarúgó Akadémia 0–0

Várda LA: Márton – Benko (Kovács), Tenkács, Klinfinszkij, Kozák (Veress), Babics, Babják (Kiricsenko), Racskó, Rózsa (Kobeljas), Bliznjuk (Bljusz), Puporka. Edző: Kornutjak Volodimir

Kornutjak Volodimir: – Az első negyedóra kiegyenlített játéka után végig mezőnyfölényben játszottunk, de a mérkőzésen az egyetlen nagy helyzetünk egy kapufa volt. Ennek az az oka, hogy a támadó harmadban, illetve a kapu előtt mindig rossz döntéseket hoztunk. A mérkőzés egyetlen pozitívuma, hogy ismét, zsinórban hatodik mérkőzésünket hoztuk le kapott gól nélkül.

Következő meccs: Várda LA-DVTK, április 6., szombat, 11.

Tarpa SC-Paksi Futball Club 2-6 (1-2)

Tarpa SC: Bukrejev - Záhijev, Doloh (Prihoda), Stratan, Horbatov, Kolesnyik, Zakalik (Mihalécsuk), Shved (Makshajev), Boldizsár, Burdika. Edző: Voldimyr Kulik.

Gól: Shved (46.), Burdika (73.), illetve Holka (10.), Ignácz (37.), Palóka (64., 77.), Répási (78.), Szauer (86.).

Illás Akadámia-Tarpa SC,

Alapcsoport

Pécsi MFC-Nyíregyháza Spartacus 7-0 (4-0)

Spartacus: Zacsovics - Ur, Lakóczi, Hegedűs, Takács, Lupsa, Tóth Zelicskovics (Tóthszegi), Szőke, Bakó, Tóth (Turóczi). Edző: Gyurovits Zsolt.

Gól: Fehér (1.), Ócsai (11., 58.), Morvai (13., 35., 64.), Győri (70.).

Következő meccs: Spartacus-REAC, április 6., szombat, 12 (Örökösföld)

U17. Kiemelt csoport

Újpesti TE–Várda Labdarúgó Akadémia 2–3 (1–2)

Várda LA: Sira – Molnár, Koljada, Szirenko, Bac (Vass), Prjamov, Borovszkij (Milik.), Rudik, Csengeri, Kozma, Fedorov (Csarkó). Edző: Belényesi Miklós.

Gól: Kárász(22.), Szalay (46.), illetve Csengeri (3. és 65.), Borovszkij (29.).

Belényesi Miklós: – Fontos és értékes győzelmet arattunk! Az első perctől kezdve ráerőltettük az akaratunkat az Újpestre, jól működött minden amit elterveztünk. Hamar megszereztük a vezetést egy tudatos csapda után, ami külön öröm volt. A második találatunk gyönyörű szabadrúgás gól volt! Végig irányítottunk a találkozót idő kérdése volt, mikor rúgjuk a következőt gólt. Gratulálok a csapatnak, a szezon legjobb játéka volt a mai, teljesen megérdemelt a győzelem!

Következő meccs: Várda LA-DVTK, április 6., szombat, 11.

Nyíregyháza Spartacus - MTK Budapest 0-2 (0-1)

Spartacus: Barancic-Kovács - Jakab, Bíró, Ferenczi (Sándorfi), Bora (Juhász), Melich (Szabó), Szalanics, Nagy, Sós, Tran Dankó (Máté). Edző: Tudja Dávid.

Gól: Molnár (11., 47.).

Következő meccs: DVSC-Spartacus, április 6., szombat, 11.

U16. Kiemelt csoport

Fehérvár FC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (0–0)

Várda LA: Mihajljuk – Badari (Király), Petics (Bobal), Veprik, Buda (Levrinec), Lupij, Knisz (Ablonczy), Jazsik, Amászta, Fedor, Lics (Erdős). Edző: Csernijenko Ruszlan

Gól: Pákozdy (79.)

Csernijenko Ruszlan: – Az első félidőben nagy volt a küzdelem, két egyenlő erejű csapat játszott egymással, a kapuk nem forogtak veszélyben. Akkor a támadójátékunk nem úgy működött, ahogy szerettük volna. A szünetben végrehajtott cseréknek is köszönhetően játékban fölénybe kerültük, helyzeteink is voltak, de egyetlen egy ellentámadásnál hibáztunk, és ezzel odaajándékoztuk a győzelmet a Fehérvárnak. A csapat tette a dolgát, és nem érdemeltünk vereséget.

Következő meccs: DVSC-Váda LA, április 13., szombat, 10.

Alapcsoport

Nyíregyháza Spartacus-Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2-3 (2-1)

Spartacus: Kovács - Molnár, Szabó (Ling), Melicz (Berezhnoj), Kalán, Sándorfi, Kovács (Makó), Selymes, Bába (Juhász), Kondor. Edző: Papp Ákos.

Gól: Pipis (15., öngól), Sándorfi (32.), iletve Volford (44.), Kincses (52.), Nagy (90.).

Következő meccs: III.Kerület-Spartacus, április 6., szombat, 13.

U15. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 2–2 (1–1)

Várda LA: Herc – Oláh (Gombkötő), Kedves (Osztroha), Volvacs, Fodor (Harsányi), Hodovanec, Fidler, Nagy, Szencsenkov, Pilipjuk (Szarvas), Kiss. Edző: Törtei Tamás

Gól: Pilipjuk (28.), Szencsenkov (47.), illetve Nyári (9.), Király Á. (60.).

Törtei Tamás: – Álmosan kezdtük a mérkőzést, és ebben az időszakban meg is szerezte a vezetést az ellenfél, amire az első félidő végéig reagálni tudtunk. A második játékrészben megszereztük a vezetést is, amit sajnos kiengedtünk a kezünkből. Be kell érnünk egy ponttal.

Következő meccs: MTK-Várda LA, április 6., szombat, 13.

U15. Alapcsoport

Nyíregyháza Spartacus - Szolnoki MÁV 4-1 (1-0)

Spartacus: Simon - Novák, Jeles, Villás, Majoros, Túróczi (Kosztyu), Szenes (Kranyik), Hatházi (Kiss), Juhász, Király (Nagy, Takács (Uray). Edző: Sándor Dávid.

Gól: Takács (7.), Juhász (53., 80.), Uray (55.), illetve Járomi (70.).

Következő meccs: BVSC-Zugló-Spartacus, április 6., szombat, 13.

U14. Kiemelt csoport

Következő meccs: Várda LA-Puskás Akadémia, április 6., szombat, 14.

Alapcsoport, Kelet

Salgótarján-Nyíregyháza Spartacus 0-6 (0-4)

Spartacus: Szilva - Dankó (Anda), Nagy (Varga), Lőrincz, Túróczi, Gönczör, Czifra, Császár, Gál, Csáki (Ferenc), Szász. Edző: Magyar Gábor.

Gól: Gönczör (2., 30., 42.), Csáki ( 7. 19.), Szász (63.).

Következő meccs: Spartacus-Békéscsaba, április 6. szombat 12. (Örökösföld)



U13. Észak-kelet

Eger SE–Várda Labdarúgó Akadémia 1–5

Várda LA: Halász E. – Szmilnjak, Grica, Povhanics, Simkiv, Szpivák, Kulik, Kapitány, Paronai. Csere: Orgován Cs., Takács D., Sajtos, Popovics, Csendes Zs. Edző: Oláh Levente

Gól: Tarjányi (49.), illetve Szpivák (3.), Kulik (4., 25. és 27.), Simkiv (10.).

Oláh Levente: – Két gyengébbre sikerült produkció után most jól álltunk bele a mérkőzésbe, aminek meg is lett az eredménye. Végig a mi akaratunk érvényesült, tetszetős támadások után szép gólokat szereztünk. Amennyiben a kapu előtt jobban koncentrálunk, kétszámjegyű lehetett volna a góljaink száma, ennek ellenére jár a dicséret a fiúknak, most újra a szebbik arcát mutatta a csapat.

Következő meccs: DEAC-Várda LA. április 6., szombat 12.

Alapcsoport

Nyíregyháza Spartacus-Eger U13 3-1

Spartacus: Varga B (Cservenyák)-Nagy B (Nagy Levente),Kicsák (Muskóczki),Jacsó (Varga Á)-Barta(Száfta),Balla (Ferenczi),Nagy Zs (Nagy Lóránt)-Kenyeres (Sallai),Oláh (Kosztyu). Edző: Marcsek Zoltán

Gól: Kosztyu L. (30., 72.), Barta (52.), illetve Kása-Polonkai (57.).

Következő meccs: Mezőkövesd-Spartacus, április 6., szombat, 12.

U12. Észak-kelet

Várda Labdarúgó – Eger SE 8–1 (2–0, 3–0, 5–1)

Várda LA: Éles – Obsitos, Varga, Balogh, Németh, Fráter, Nagy, Osztroha, Beresnyák. Csere: Mészáros (kapus), Koszta, Szabó, Sztolykó, Illés. Edző: Baksa Zoltán

Gól: Obsitos (17.), Németh (20. és 34.), Sztolykó (50.), Illés (59., 75. és 78.), Balogh (63.), illetve Poczok (45.).

Baksa Zoltán: – A mérkőzés első felében nem a megbeszéltek szerint játszottunk, elvesztettük a párharcokat, nem tudtuk összeszedni a második labdákat, valamint az ellenfél kapujára sem voltunk igazán veszélyesek. Az összecsapás második felében feljavult a játékunk, itt már több tetszetős támadást is tudtunk vezetni, melyeket gólokkal fejeztünk be és győztesen hagytuk el a játékteret. Gratulálok a csapatnak!

Következő meccs: DEAC-Várda LA. április 6., szombat 10.

Nyíregyháza Spartacus - Eger U12 3-1

Spartacus: Ágoston (Bukovinszki) - Tamás (Papp), Torresan (Spekker), Kovács (Homa) - Szabó (Hatházi), Nagy (Fodor), Major (Seregi) - Szilágyi (Sinka), Hengsperger (Prodán). Gól: Prodán (40., 60.), Hengsperger (44.), illetve Mirkoczki (38.). Edző: Majoros Ádám.

Következő meccs: Mezőkövesd-Spartacus, április 6., szombat, 10.

Országos U16 Kupa, 5. forduló

Várda Labdarúgó Akadémia–Diósgyőri VTK 3–1 (1–1)

Várda LA: Jarmolenko – Bac, Veprik, Buda (Király), Bobal, Lupij, Knisz (Levrinec), Jazsik, Amászta, Fedor, Lics (Erdős). Edző: Csernijenko Ruszlan

Gól: Knisz (3. és 56.), Bobal (92.), illetve Juhász K. (22.). Kiállítva: Lakatos (85.).

Csernijenko Ruszlan: – Igazi kupahangulatú mérkőzés volt, amelyen az első félidőben mindkét csapatnak volt olyan periódusa, amikor irányította a játékot. A második játékrészben és összességében a mi akaratunk érvényesült, és teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Bécs. U11-es nemzetközi torna

Végeredmény: 1. Vsg Altglienicke Berlin, 2. Nyíregyháza Spartacus FC, 3. Floridsdorfer AC.