A Hübner Nyíregyháza BS nagy menetelés után az alapszakasz utolsó fordulójára eljutott arra a szintre, hogy már nem volt létfontosságú a mérkőzése, ugyanis biztossá vált a rájátszásba jutása. Erről függetlenül érdemes volt győzelemre törekedni a TF-Budapest ellen is, hiszen esély volt még a hatodik hely megszerzésére.

A Cápák végül úgy nyertek 71–65-re, hogy három negyedet is elveszítettek, mégis az első tizenkét másodpercet leszámítva előnyben kosárlabdáztak. Ez annak köszönhető, hogy a hazaiak már az első negyedben elléptek 23 ponttal. A különbség a hajrára kezdett rohamosan csökkenni, a vendégek vissza is jöttek két pontra, ám a végjátékot jól menedzselték Bus Ivánék.

A csapatstatisztikát tekintve kiemelkedő a lepattanózás, a nyíregyháziak, tizenöttel többet szedtek, az 52-ből 23-at a támadó oldalon gyűjtöttek be. Egyénileg a 20 pontos Nagy Simon, a 19 pontot, 11 lepattanót és 5 gólpasszt jegyző Carlbe Ervin és Tarján Izsák emelkedett ki 11 ponttal és 13 lepattanóval, valamint a meccs vége előtt fél perccel szerzett kosarával.

– Ez a meccs megmutatta, milyen jelentősége van a magyar fiatalszabálynak. Nem azért, mert rosszul játszott volna a játékosunk, de szerkezetileg nehéz váltani, amikor baj van – utalt a Blue Sharkst irányító Merim Mehmedovic arra, hogy Végső Bálint hiányában át kellett alakítani a kezdőcsapatot és a teljes rotációt. – Az elején úgy kosárlabdáztunk, ahogy kell majd a rájátszásban is. A TF jó csapat és nagyon kellemetlen szerkezetben játszik. Megoldottuk Anda Dávid semlegesítését, de még mindig az a csapat vagyunk, amelynek szerkezeti problémája volt szezon elején. A MAFC ellen folytatjuk, keményen fogunk készülni!

Mint említette is a mester, kialakult a negyeddöntő párosítása. A Blue Sharks hiába győzött, a Cegléd veresége is keleltt volna ahhoz, hogy hatodik helyen végezzen, így be kellett érnie a hetedik pozícióval.

Sokáig úgy tűnt, hogy élen helycsere lesz, ugyanis a MAFC simán győzött, az éllovas Pécs viszont már 17 pontos hátrányban is volt a Vasas vendégeként, ám az utolsó negyedet 30–9-re megnyerve győzelmet aratott, így megtartotta első helyét.

A Cápáknak tehát nehéz feladat jutott a második helyen végzett újbudaiak ellen. Az egyik fél második győzelméig tartó párharc várhatóan április 11-én kezdődik Budapesten, majd a Blue Sharks 14-én, vasárnap játszhat hazai pályán.

Az alapszakasz végeredménye

1. Pécsi VSK 26 23 3 2478-2010 49

2. Újbuda MAFC 26 22 4 2409-2003 48

3. Vasas Akadémia 26 20 6 2086-1870 46

4. BKG Príma 26 19 7 2170-2009 45

5. Phoenix-MT Fót 26 15 11 2150-2165 41

6. Ceglédi KE 26 12 14 2258-2148 38

7. Nyíregyháza BS 26 12 14 2114-2078 38

8. TF-BP 26 11 15 2066-2241 37

9. MEAFC-Miskolc 26 10 16 2160-2397 36

10. Jászberényi KSE 26 9 17 2084-2207 35

11. DEAC U23 26 9 17 1875-2034 35

12. Salgótarjáni KSE 26 8 18 1970-2196 34

13. Óbudai Kaszások 26 8 18 2182-2395 34

14. Budafok 26 4 22 2033-2282 30