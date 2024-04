Csúcsrangadót rendeznek a labdarúgó NB II. 29. fordulójában: az éllovas Nyíregyháza Spartacus a második helyen álló Vasas FC-t fogadja.

A vendégeken van nagyobb nyomás, hiszen csak három pont az előnyük a harmadik ETO FC Győrrel szemben, míg a Szpari vereség esetén is négy ponttal jobban állna, mint az angyalföldi gárda. Hozzá kell tenni, a nyíregyháziak esetében is nehéz nem továbbgondolni, mit jelentene a győzelem, hiszen akkor már a Vasast is tíz ponttal előzné.

– A csapat ezt a mérkőzést sem tekinti másnak, mint a többit, a téttel persze mindenki tisztában van – szögezte le Tímár Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Az eddigi összes fordulóban fontos volt a három pont megszerzése, az idény végéhez közeledve ez hatványozottan igaz és főleg a Vasas ellen még többet érhet. Ennek megfelelően nagyon motivált a társaság.

A Spartacus ebben az idényben csupán kétszer kapott ki, egyszer épp a Vasas ellen, ráadásul a budapesti volt a nyíregyháziak leggyengébb meccse a bajnokságban. A 3–0-s végeredmény annyiban csalóka, hogy két hazai találat Baki Ákos kiállítása után született, de hozzátehetjük, hogy a nyíregyházi csapat az első 64 percben sem úgy játszott, mint amit megszoktunk. Azóta eltelt fél év, kérdés, hogy az idő távolsága miatt lehetett-e mit tanulni a találkozóból.

– Azt mindenképpen, hogy a mérkőzés súlya nem vihet el senkit az érzelmek irányába. Végig fegyelmezettnek és higgadtnak kell maradnunk! Alaposan felkészülünk az ellenfélből, a játékosoknak azt a taktikát kell követniük, amit megbeszélünk – tette hozzá a tréner.

Érdekes lesz látni, hogy mi is az a taktika. A Vasas 17 bajnoki mérkőzés óta veretlen – épp a Szpari ellen indult a sorozat október 22-én –, már Gera Zoltán irányításával úgy nyerte meg a legutóbbi négy NB II.-es összecsapását, hogy a meccseken legalább két gólt szerzett. A Spartacus támadójátékát ismerjük, még az élvonalbeli Kecskemét ellen is dominált. Toronymagasan ez a két gárda szerezte idáig a legtöbb gólt a bajnokságban: a Vasas 60 találattal vezet, a Szpari 57-tel büszkélkedhet.

Ebből akár egy gólgazdag összecsapás is összejöhet, de az is elképzelhető, hogy éppen emiatt óvatosabbak lesznek a csapatok. Tímár Krisztián utóbbit látja valószínűbbnek.

– Nem számítok nyílt sisakos küzdelemre, mert mindkét fél tudja, hogy fontos a mérkőzés – fogalmazott a mester. – Inkább taktikai csata lesz, azon túl persze minkét fél próbálja a másikra ráerőltetni az akaratát. Remélem, inkább mi leszünk azok, akiknek az elképzelésük működik!

A mérkőzés szombaton 12.30-kor kezdődik Balmazújvárosban, az M4 Sport élőben közvetít.

Labdarúgás: NB II., 29. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Vasas, szombat, 12.30, Balmazújváros.

További mérkőzések: Siófok–BVSC-Zugló, Csákvár–Gyirmót, Kozármisleny–Ajka, Tiszakécske–Kazincbarcika, Bp. Honvéd–Pécs, Haladás–Mosonmagyaróvár, Soroksár–Budafok, ETO FC Győr–Szeged.