Alakul, formálódik a Fatum-Nyíregyháza következő szezonbeli kerete Lászlop Alexandra, Tóth Fruzsina és Asly Antivero után Szabó Lilivel is megállapodott a Fatum Nyíregyháza vezetése. A saját nevelésű röplabdás nyáron tért vissza a megyeszékhelyre, és Adrian Chylinski vezetőedző számított is rá. Az előző idényben 80 szettet játszott, és 122 pontot szerzett – számolt be róla a fatumnyiregyhaza.hu

– Nagyon örülök, hogy a következő szezonban is a Fatum csapatát erősíthetem, hiszen szülővárosom nagyon közel áll a szívemhez! Sajnos a mögöttünk álló szezon nem úgy alakult, ahogy elterveztük, de a jövőt illetően optimista vagyok. A következő idényben egyértelmű a célunk, azért fogunk dolgozni, hogy újra a dobogón állhassunk. Kemény munka vár ránk a felkészülés során, és Nyíregyházán minden feltétel adott a munkához mind infrastrukturális, mind szakmai szempontból – mondta Szabó Lili a klub honlapján.