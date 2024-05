Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 26. forduló (kezdés: 17.00)

Szombat

Mándok (1.)–Vásárosnamény (14.)

Kocsis János, a Mándok edzője: – A tavasszal lejátszott fordulók egyértelműen azt mutatják, hogy ebben a bajnokságban nincs könnyű mérkőzés. Senki sem mehet biztosra, így mi sem. A mostani ellenfelünkkel egy nagyon kemény meccset játszottunk ősszel, éppen ezért most sem számítunk egy könnyed sétamenetre. Nekik is megvannak a saját céljaik, mint ahogyan nekünk is, így szeretnénk otthon tartani a három pontot.

Piskóti Zsolt, a Vásárosnamény edzője: – Mondhatnánk, hogy az esélytelenek nyugalmával lépünk pályára, de van két olyan dolog, ami miatt ez nem lesz igaz. Az egyik, hogy soha egyetlen meccsnek sem tudnék így nekivágni, a másik pedig, hogy a mi helyzetünkben minden lehetőséget meg kell ragadnunk a pontszerzéshez.

Nagyecsed (6.)–Kemecse (12.)

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Csalóka a tabella, szerintem a Kemecsét senkinek sem szabad lenéznie. Jó játékosokból áll a keretük, de mindenképpen szeretnénk otthon tartani a három pontot.

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Az elmúlt néhány mérkőzésünk mindegyikén voltak olyan periódusaink, perceink, amelyek teljesen rendben voltak. A feladatunk, hogy meggyújtsuk ezeket az időszakokat már amennyiben eredményesek akarunk lenni.

Nyírbátor (7.)–Újfehértó (5.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Nem nyilatkozott!

Matévi Csaba, az Újfehértó elnöke: – A kötelező győzelem reményében utazunk Nyírbátorba, hiszen egy esetleges pontvesztés könnyedén keresztülhúzhatja a dobogós álmainkat.

Mátészalka (4.)–Nyírbéltek (13.)

Makszim Gábor, a Mátészalka mb. edzője: – A bajnokság végéhez közeledve minden mérkőzés fontos. A céljaink eléréséhez három pontot kell szereznünk ezen a hazai közegben megvívott találkozón.

Gyarmati András, a Nyírbéltek edzője: – Azt gondolom, hogy az elmúlt heti siker után önbizalommal feltöltve tudunk elutazni Mátészalkára. Jó csapat a Szalka, de bízom benne, hogy pontosan tudunk majd hazatérni.

Vasárnap

Kótaj (11.)–Nyírmeggyes (16.)

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy hazai pályán kiszolgáljuk a szurkolóinkat és otthon tartsuk a három pontot.

Siska Attila, a Nyírmeggyes edzője: – Nincs mit szépíteni, ez már csak egy ilyen szezon, ahol túl gyakran vagyunk a szimpatikus vesztesek. Ezen a hétvégén is megteszünk majd minden tőlünk telhetőt, meglátjuk, hogy ez mire lehet elég.

Ibrány (15.)–Csenger (9.)

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – Csakis a győzelem az elfogadható.

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, a hétvégén rendeznünk kell a sorainkat, és rendet kell rakni a játékosok fejében is. Amennyiben ez megtörténik, eredményesek lehetünk, ha nem, akkor viszont...

Tarpa (2.)–Kállósemjén (3.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Hétvégi ellenfelünkkel az őszi bajnokin is egy igen szoros mérkőzést játszottunk. Akkor úgy tűnt, hogy aki megszerzi az első gólt, meg is nyeri a mérkőzést, ez azonban végül nem jött össze egyik csapatnak sem. Most is egy hasonlóan kiegyenlített találkozóra számítok.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén edzője: – Az egyik közvetlen riválishoz utazunk, ahol számunkra csakis a győzelem az elfogadható eredmény.

Nagykálló (10.)–Nyíregyháza II. (8.)

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Hazai pályán, hazai közönség előtt mindenféleképpen otthon szeretnénk tartani a három pontot.

Szatke Zoltán, a Nyíregyháza II. edzője: – Nehéz mérkőzésre számítok, de ezúttal is bízom a győzelemben.