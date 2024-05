Már csak négy forduló van hátra a női élvonalbeli bajnokság küzdelmeiből és a Kisvárda Master Good SE harmadmagával a második legkevesebb pontot gyűjtötte eddig. Így a hátralévő mérkőzésein kell bebiztosítani az élvonalban maradását. Ha nem is az utolsó szalmaszálba kell kapaszkodniuk szombaton, amikor a Vasast látják vendégül, de a kevés lehetőségük egyike, hogy mérkőzést nyerjenek. Józsa Krisztián együttese ezt követően a Dunaújvárost fogadja, majd Békéscsabán vizitál, a szezont pedig a Mosonmagyaróvár ellen búcsúztatja.

Ez utóbbin aligha lesz esélyük a bronzéremre hajtó vendégek ellen. Ami a szombati mérkőzést illeti, az élvonalba visszajutó fővárosiakkal ebben a szezonban kétszer mérkőztek mégpedig egy héten belül és a két találkozó teljesen ellentétes képet mutatott. November közepén a Magyar Kupa 3. fordulójában a Kisvárda lehengerlő játékkal, tizenkét gólos győzelmet aratva (24–36) jutott tovább, négy nap múlva viszont szintén vendégként, ötgólos bajnoki vereséget szenvedett a piros-kékektől (30-25). Bízunk benne, hogy Mérai Majáék a Magyar Kupa mérkőzésen mutatott teljesítményükkel rukkolnak elő.

– Eddigi legnagyobb problémánk az volt, hogy kulcsszituációkban nem koncentráltunk eléggé, pedig a lehetőségeink megvoltak. Ezúttal is az lesz a kérdés, hogy a helyzeteinket milyen hatékonysággal tudjuk kihasználni, élünk-e velük. Mert, ha nem, akkor keserves hatvan perc elé nézünk – kezdte érdeklődésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője. – Egyre fogynak a lehetőségeink, nem beszélhetünk arról, hogy holnap, vagy majd a jövő héten, itt és most kell fejben topon lennünk. Kezünkbe kell vennünk a sorsunkat, mert még szerencsére mi dönthetünk róla.

A Vasas újoncként szépen indította a bajnokságot, utolsó négy mérkőzésükön azonban ne szereztek pontot, különösen fájó lehet számukra a legutóbbi, Kozármislenytől hazai pályán elszenvedett vereség, a múlt szombaton elhullajtott két ponttal bizonyára kalkulált a szakmai stáb.

– Az az eredmény minket is meglepett, ezért bizonyára kettőzött erővel fogják felvenni ellenünk a küzdelmet. Hazai pályán azonban be kell bizonyítanunk, hogy képesek vagyunk egy kulcsmérkőzést megnyerni a bajnoki hajrában. Meghatározó lesz a védekezésünk és a falunk mögötti kapusteljesítmény, elöl pedig az, hogy mennyire tudunk higgadtak maradni a befejezéseknél. A lányok nagyon elszántak, tisztában van mindenki a mérkőzés tétjével. Bízunk benne, hogy meg tudjuk szerezni a számunkra életbevágóan fontos két pontot – zárta Józsa Krisztián.