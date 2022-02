A nyitóforduló párosításaiból kiemelkedik a Tampa Bay Buccaneers és a New Orleans Saints összecsapása. Ezen a mérkőzésen találkozik egymással a liga történetének két meghatározó irányítója: a floridaiaknál itt mutatkozik majd be a hatszoros Super Bowl-győztes Tom Brady, aki 20 év után hagyta el a New England Patriots csapatát, míg a New Orleansban Drew Brees irányít majd, aki az NFL örökranglistájának élén van a touchdown-passzok és yardok tekintetében.