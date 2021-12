Úgy fogalmazott: Márki-Zay Péter már nemcsak migrációban, nemcsak rezsicsökkentésben, hanem gazdaságpolitikában és nyugdíjasügyekben is ugyanazt ismétli, amit Gyurcsány Ferenc mond. Ők együtt döntenék be a magyar gazdaságot, és ezzel vége is lenne a nyugdíjprémiumnak – jelentette ki Horváth László.