Márki-Zay Péter, a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje büszkén hord egy kék szalagot, „az elszámoltatás és a korrupcióellenes küzdelem jelképeként”, Hódmezővásárhelyen azonban úgy tűnik, nem harcol ilyen látványosan azért, hogy elkerülje a korrupció látszatát – írja a Magyar Nemzet.

A hódmezővásárhelyi polgármester már tavasszal gyanús ügybe keveredett, amikor a felesége nővérének férje elnyert egy több millió forintos pályázatot a Szent Antal utca közlekedésfejlesztési tervének elkészítésére.

A város közbeszerzéseinek adatbázisa szerint azonban nemcsak ez az egyetlen furcsa megbízás a hódmezővásárhelyi városfejlesztési pályázatok sorában. A polgármester aláírásával ugyanis kötöttek például egy szerződést egy olyan céggel is, amelynek tulajdonosa Heintz Gábor Gyula egykori óbudai szocialista politikus, ügyvezetője pedig az óbudai Momentum fiatal üdvöskéje, akit igazgatósági taggá választottak a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.-ben is.

Az utóbbi társaság a napokban arról híresült el, hogy a jelenlegi vezetője, Mártha Imre ellen vagyonosodási vizsgálat kezdődhet fényűző életmódja miatt.

A Márki-Zay Péter által vezetett Hódmezővásárhely önkormányzata még 2019 karácsonya előtt pár nappal írt ki pályázatot a helyi Bethlen Gábor Református Gimnázium felújításához és bővítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására. Erre a feladatra végül 31,49 millió forint + áfa értékben a budapesti, zuglói székhelyű Globál Terv Kft. írhatott alá tavaly szerződést, amelyet megbízóként Márki-Zay Péter jegyzett, megbízottként pedig Szkaliczki Tünde ügyvezető.

Szkaliczki Tünde azonban nem csupán üzletember, hanem aktív politikus is, a budapesti III. kerületi Momentum alapszervezeti elnöke, az óbudai képviselő-testület tagja, a helyi Momentum–DK–MSZP–PM–LMP-frakció vezetője, a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság tagja. Talán a politikus utóbbi megbízásából is adódhat, hogy a 2021-es vagyonnyilatkozatából semmit nem illett kifelejtenie, például azt sem, hogy az említett Global Terv Kft. vezetésén kívül (az idén januári állapot szerint) bevették a Budapesti Vagyonkezelő Holding Zrt. igazgatóságába is, amiért havi 447 ezer forint javadalmazás illette meg.

Mint ismert, ezt a társaságot vezetheti jelenleg Karácsony Gergely főpolgármester jóvoltából az a Mártha Imre, aki nemrég országos botrányba keveredett a fényűző életmódja miatt. A közösségi oldalakon megjelent fényképek tanúsága szerint ugyanis luxusjachtokon és luxusszállodákban tölti az időt, több millió forintos karórákkal pózol, zenés videóklipet forgat magáról, több milliárd forintot érő villában él, Bentley-n közlekedik, miközben a BVH Zrt. munkatársai attól rettegnek, hogy sorozatos elbocsátások várhatók.

A Globál Terv Kft. megbízása ugyanakkor még logikus lépés is lehetett volna, hiszen a társaság számos önkormányzati és állami feladatot feladatot teljesített korábban, jó referenciákkal rendelkezik. A Bethlen-gimnázium korszerűsítése azonban a legutóbbi hírek szerint megrekedt. A beruházás mintegy hatmilliárd forint támogatással valósulhatott volna meg, a Modern városok program támogatásával. A 2017-ben kiadott támogatói okirat módosítását azonban többször kérelmezte a vásárhelyi önkormányzat: először 2019. március 31-ig, majd kétszer újabb egy-egy évvel, legutóbb idén március végéig tolták ki a határidőt. Az előkészítő fázis ugyan idén tavasszal lezárult a műszaki tervezéssel, de a Márki-Zay Péter által vezetett önkormányzat három év alatt sem tudott előbbre jutni a fejlesztés ügyében.

Felháborította a sógor

Mint emlékezetes, tavasszal rendkívüli sajtótájékoztatón ismerte el Márki-Zay Péter, hogy az önkormányzat nevében, közpénzből megbízást adott a saját sógorának. Úgy pontosított: felesége nővérének a férjéről, Fonay Tiborról van szó, aki a Szent Antal utca közlekedésfejlesztési tervének pályázatán nyert 3,048 millió forint értékben. Az ügyről a Promenád.hu számolt be több cikkben.

Ezt követően a szélsőbaloldali aktivista, Gulyás Márton Partizán című műsorában azzal magyarázta a megbízást, hogy a sógora versenyben nyert, és a legjobb ajánlatot adta. Azt mondta, évekkel ezelőtt kategorikusan megkérte rokonát, ne adjon be ajánlatot a város pályázataira, de ő ezt ebben az esetben nem vette figyelembe. A városvezető a sajtótájékoztatóján érdekes eszmefuttatásba kezdett a korrupcióról: többször is arra lyukadt ki, hogy nem azt tartja aggályosnak, ha politikusok rokonai nyernek közbeszerzéseket, nem önmagában „a családi összefüggéseket” tartja kifogásolhatónak. A problémát abban látja, hogy szerinte irányított, leszűkített versenyekről van szó.

Márki-Zay újságírói kérdésre válaszolva úgy felelt: bár a saját sógorának adott önkormányzati megbízás erkölcsileg támadható, de nincs benne összeférhetetlenség. Azt is állította, egy esetben fordult elő, hogy rokonának adott önkormányzati megbízást, és ez az egy eset is felháborította. Ezzel együtt a szerződést aláírta, mert úgy értékelte, hogy szabályosan nem tagadhatja azt meg.

Borítókép: Márki-Zay Péter Budapesten 2021. november 16-án / Magyar Nemzet / Havran Zoltán