Egészen döbbenetes hibával kellett szembesülniük azoknak a csepeli lakosoknak, akiknek a minap a vártnál jóval magasabb összegű távhőszámla érkezett a postaládájukba. Két panelházban is több mint százezer forintot próbáltak behajtani az érintetteken – írja az Origo.

A hibáért a Főtávot, a tulajdonosi jogok gyakorlóját, Karácsony Gergelyt, valamint a fővárosi közműcég vezérét, Mártha Imrét terheli a felelősség. Miután Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kérdőre vonta Karácsony Gergelyt a súlyos mulasztásért, a baloldali főpolgármester úgymond előremenekült, és vasárnap este kirúgta – a lakásfenntartó szövetkezet egyik munkatársát. Azaz, keresett egy bűnbakot.

Teljes szétcsúszásban

Mint ismert, a főpolgármester kezdeményezésére tavaly öt cég összevonásával létrejött a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. Technikailag ez úgy valósult meg, hogy a Budapesti Temetkezési Zrt., a közterület-fenntartó FKF, a kéményseprő Főkétüsz és a parkfenntartó Főkert beolvadt a távfűtésért felelős Főtávba, amelyet aztán átkereszteltek BKM Nonprofit Zrt.-vé. Ennél már csak az volt érdekesebb, hogy Karácsony azt a Mártha Imrét nevezte ki a fővárosi gigavállalat vezérigazgatójának, aki a 2010 előtti Gyurcsány-korszak egyik szimbolikus szereplője volt.

A cégvezető a mai napig kiváló kapcsolatot ápol a volt kormányfővel, aki nemrég egy Facebook-posztban látványosan védelmébe vette szövetségesét. Kapcsolatuk annyira bizalmi, hogy Márthát a munkatársai egyszerűen csak Gyurcsány-fiókának nevezik.

Azonban kevesebb, mint egy évvel a BKM Nonprofit Zrt. indulása után már tisztán látszik, hogy az erős politikai hátszél önmagában még kevés a jó teljesítményhez.

Mártha ugyanis cégvezetőként kudarcot kudarcra halmoz, a hozzá tartozó területeken teljes a szétesés.

A cikk elején említett csepeli botrányra is csak azért derült fény, mert feltűnő összeggel próbálták megrövidíteni ez érintetteket. Vajon ha nem ennyivel csalnak, hanem csak kicsivel, akkor is kiderül-e a csalás? Vajon mennyi túlárazott számla lehet?

Nemcsak a Főtáv működik rendezetlenül, hanem a gigacég többi egysége is. Erre jó példa a múlt heti vihar, amely teljesen váratlanul érte a főváros vezetését, valamint Márthát és csapatát. A helyzet kezelése egyébként Mártha feladata lett volna, de a jelek szerint mással volt elfoglalva. Az biztos, hogy az átlagosnál valamivel több eső leküzdhetetlen akadályt jelentett a fővárosnak, a várost elárasztotta a víz. A csapadék nem folyt le a csatornákon, hanem állt az utakon, alaposan megnehezítve az autós közlekedést.

Az FKF-nél annyira rossz a helyzet, hogy kukahiány ütette fel a fejét. Elfogytak a 120 literes, kommunális és majdnem elfogytak a lakossági 120 literes, kék fedelű papírgyűjtő tartályok, ezért ismét hosszasan kell várakozniuk az új szerződőknek, illetve azoknak, akik típuscserét szerettek volna.

A munkamorál is rossz a Mártha irányítása alatt álló közműholdingnál, ami érthető, hiszen az ígéretek ellenére az összevonást követően tömegével rúgták ki a munkavállalókat. Sajtóhírek szerint több mint 500 dolgozótól szabadultak meg a BKM Nonprofit Zrt.-ben. Csak a Főkétüsznél több száz embert rúgtak ki, de az FKF-nél is durva leépítésekről és megfélemlítésektől kellett tartani. A legnagyobb felháborodást az az eset okozta, amikor egy kétgyermekes családapát küldtek el karácsony előtt. De szintén nagy port vert, hogy egy háromgyermekes anyát megalázóan, nevét nyilvánosságra hozva tettek ki a vállalatból. Úgy tudjuk, azóta is feszült a helyzet, sokan tartanak a kirúgástól.

Számolja a pénzét

Különösen visszás, hogy ezzel párhuzamosan elképesztő mértékben növekszik Mártha vagyona. Csak tavaly ötezer százalékkal nőtt cégének, a Lázár Houses Kft.-nek a nyeresége. És ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen a Gyurcsány-korszakban az MVM-vezérként megalapozott vagyonát évről évre növelni tudja, és ma már elsősorban luxusnyaralásaival, jachtútjaival, napi másfél milliós szállodaszámláival és a Bentley-vel kerül be a hírekbe.

Forrás: Origo

Az évek alatt sokmilliárdos vagyont halmozott fel, egyes szakértők 50-60 milliárd forintra becsülik az ingatlanvagyonát. Az elérhető cégiratok szerint legalább 30 nagy értékű ingatlan van az általa vezetett cég tulajdonában: több budapesti, nagyon értékes helyen fekvő lakás (többek között a 2 milliárdos svábhegyi villája), egy ugyancsak értékes veszprémi ingatlan, több tucat vidéki ingatlan, köztük nagy számban vidéki italboltok is szerepelnek a cég nevén.

Állítólag egy részvénytársaság révén elsődlegesen tulajdonolja és irányítja az ugyancsak több milliárdot érő balatonalmádi kikötőt is, ahol rendszeresen kiköt egyedi tervezésű hajójával. Ezek után nem meglepő, hogy van egy – egyes számítások szerint – 300 millió forintot érő villája is.

Bebiztosított hely

Politikailag kezd erősen kellemetlen lenni Mártha személye, ugyanakkor nincs jele annak, hogy Karácsony bármit csinálna. Pedig indokolt lenne, hiszen előbb-utóbb könnyen ráéghet az ügy. Mint ismert, a főpolgármester dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő vállalatok vezetőiről. Így felmerül a kérdés:

vajon miért nem váltja le a gazdagságával hivalkodó, a munkáját látványosan kerülő, a városvezetésre rossz fényt vető Márthát?

Nyilvánvalóan azért, mert Karácsony semmiben sem dönt egyedül, már csak azért sem, mert komolyabb párttámogatás nélkül nincs súlya a Fővárosi Közgyűlésben. Így folyamatos egyeztetésekre kényszerül a koalíciós partnereivel, és ahogy saját maga is elismerte, rendszeresen kér tanácsot Gyurcsány Ferenctől. Így Márthát sem válthatja le, hiszen Gyurcsány embere.

Borítókép: Mártha Imre és Karácsony Gergely / MTI / Máthé Zoltán