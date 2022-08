Az Európai Unió rendőri és ügyészi szervei szerint Kelet-Közép-Európában, főleg a frontországokban, azaz az Ukrajnával határos országokban fokozódik az emberkereskedők aktivitása, ami egyértelműen összefüggésben van a háború elől menekülők millióinak tragikus sorsával.

A háború miatt július 27-ig csaknem tízmilliónyian kényszerültek elhagyni Ukrajnát. A visszatérők, a frontszolgálatra jelentkező férfiak vagy az időközben magukat meggondoló családok és hazatérők létszámát is négymillió főre becsülik. A szám csak becsült. Nem állapítható meg a pontos létszám, mint ahogy az sem, ebből hány fő a visszatérő menekült, és mennyi a korábban már Európában élő, most harcolni hazaérkező – bár ez utóbbi nyilvánvalóan kevesebb.

A Baptista Szeretetszolgálat több mint tíz éve elkötelezetten küzd az emberkereskedelem ellen. Lépéseket tesz a megelőzésben, védett házaiban biztosítja az áldozatok oltalmát, ellátását, képviseli érdekeiket, így természetes volt, hogy már a háború első napjától kiemelt figyelemmel fordul a földönfutóvá vált ukrajnaiak felé. A háború elől menekülők döntő többsége nő és gyerek, mindkét csoport az emberkereskedők kedvelt célpontja.

Különösen az egyedül menekülő nők és gyerekek vannak veszélyben.

A Baptista Szeretetszolgálat megfogalmazása szerint az emberkereskedelem tulajdonképpen a védtelenek illegális áruba bocsátása, elsősorban szexuális kihasználás és kényszermunka céljából, aminek az áldozatai nemcsak a külföldön prostituáltként használt nők, férfiak és gyermekek, hanem azok is áldozatnak számítanak, akiket kényszermunkára fognak, sokszor megfosztanak papírjaiktól, pénzüktől és legtöbbször emberi méltóságuktól is. A fondorlatokkal, erőszakkal, illetve bántalmazással kényszerített áldozatokat minden esetben kihasználják, dolgoztatják, vagy prostitúcióba hajszolják – a jelenség nemcsak külföldön, hanem országhatárainkon belül is előfordul.

A teljes cikk ITT olvasható.

Borítókép: Ukrajnai menekültek érkeznek a BOK-csarnokhoz / MTVA / Branstetter Sándor