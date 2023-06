A kormányfő hozzátette, Silvio Berlusconi most is hozzá nagyon hasonlóan gondolkodott az ukrajnai háborúról, valamint Európáról is, amely különböző manőverekkel megbuktatta az "egyetemesen Európa-pártiként ismert" Berlusconi egykori kormányát, mert Berlusconi nem akart fejet hajtani a német és holland szabályoknak.