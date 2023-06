Az Origónak nyilatkozó Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó emlékeztetett arra, hogy több mint 70 ezren érettségiztek idén, míg nagyjából 50-55 ezren tettek sikeres államvizsgát és ezzel szereztek diplomát. A néhány soros levelet az érettségizők a bizonyítványuk mellé, míg a diplomázók az okiratuk mellé kapják majd meg.

Magyarország kormánya több programmal támogatja a tanulókat. Ezek közül érdemes kiemelni a különféle ösztöndíjprogramokat a felsőoktatásban a kiemelkedő tehetségeknek. Az ingyenes nyelvvizsga lehetőségét a középiskolásoknak, a KRESZ-vizsga részleges támogatását bizonyos életkor alatt. A diákhitel összege is nőtt a mögöttünk hagyott években, és kamatstop védi a fiatalokat az elszálló törlesztési összegektől – fogalmazott Nyitrai Zsolt.

Továbbá a kormány kiemelt célja, hogy vonzó jövőképet teremtsen a fiataloknak, segítse a tanulmányok befejezése után a munkaerőpiacra való kilépést, az önálló egzisztencia megteremtését, a saját otthonhoz jutást és végül minden támogatást megadjon a családalapításhoz is, hiszen a fiatal generációk a jövő ígéretét jelentik.

A miniszterelnöki főtanácsadó elmondta azt is, hogy június 15-én indult a regisztráció az idei Nyári diákmunka programra.

Ezen célokat is szem előtt tartva 10 éve töretlen sikerrel hirdeti meg a kormány a Nyári diákmunka programot, idén nyáron 3,5 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a jogosultak. A 2013 óta futó kezdeményezés elsősorban bértámogatással ösztönzi a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatását, ami érdemben segíti elő a fiatalok munkatapasztalat-szerzését. A kormány a program tíz éve alatt eddig több mint 267 ezer tanuló, hallgató foglalkoztatását támogatta, mintegy 27 milliárd forinttal.

A miniszterelnöki főtanácsadó kitért arra is, hogy a kormány megőrzi a családtámogatás közös eredményeit, a családi adókedvezményeket, jövőre is biztosítja a 30 év alatti anyukák, a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák és a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, továbbra is támogatja a családok otthonteremtését, biztosítja az iskolás gyerekek ingyenes tankönyvellátását, a gyest, a gyedet, a gyed extrát és a többi gyermeknevelést segítő támogatást.