A növekményt azonban nem a felfokozott választói hangulat, és az ebből fakadó közadakozás eredményezte, hanem a nemzetközi donorok megjelenése. A Közös Ország Alapítvány 2015-ben 29 ezer, egy évre rá 4 millió 970 ezer, majd a voksolásokat megelőző évben, 2017-ben már 38 millió 354 ezres bevétellel gazdálkodhatott. Ekkor tízmillió forint érkezett az Institute for Democracy nevű amerikai szervezettől, 14 millió futott be a számlájukra a Soros-alapítvány által dotált Polgár Alapítvány az Esélyekért szervezettől, és 12 millió érkezett állampolgárok adományaiból. Az országgyűlési választások évében harmincnyolcról 91 millió 906 ezerre ugrott a Közös Ország Alapítvány összbevétele, amely javarészt a már említett Institute for Democracy, a Soros által pénzelt Alternatív Közösségek Egyesülete, a Polgár Alapítvány az Esélyekért és más cégek donációiból adódott össze.