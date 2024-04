Ezt nem lehet félremagyarázni. A „fiúk” (értsd: a „fideszesek”) „belenyomták” az árokba, ezért nyilvánosságra hozta a hangfelvételt, amivel addig „csak” zsarolta a volt feleségét. S hogy mi is volt az „árokba nyomás”? Ez: „2024. március 14-én Magyar Péter, a Magyar Bankholding felügyelőbizottságának és a Volánbusz igazgatóságának kétes magánéletű és mindaddig a NER-rel kötelékben repülő volt tagja pártalapítást és rendszerbuktatást jelentett be a budapesti Andrássy úton, miután két problémáját nem tűrhette tovább: egyrészt látványosan nem bírta a buráját Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek és saját volt feleségének, a vele ellentétben a politika első vonalába bejutni képes Varga Juditnak, és ami talán ennél is fontosabb – világossá vált a számára, hogy a továbbiakban nem fogja megkapni politikai állásokban kifejezett jussát.” (https://mandiner.hu/belfold/2024/04/magyar-peter-az-orban-rendszer-prigozsinja-es-pont-annyit-is-er)

És ez: „Magyar Péter Mészáros Lőrincnél akart dolgozni, épp tárgyalásban volt a forradalma előtt

És már azt sem tagadja, hogy ennek kapcsán volt felesége segítségét kérte – akit korábban titokban rögzített. Sőt kiderült, az állami cégekből való felállása sem pontosan úgy történt, ahogy arról eredetileg kommunikált. (...) »Még nem írtam alá a lemondásaimat, amit kértek tőlem. Nemcsak a pénz miatt fontos a Közút és az MBH bankos pozícióm, hanem mert ezekhez kapcsolódó cégekkel vannak előrehaladott tárgyalásaim az új munkahelyem kapcsán,

amik kirúgás esetén nyilván ellehetetlenülnek« – állt az említett üzenetben.

Varga Judit az esetet felidéző, korábbi posztjában így folytatta: »Ugye mindenki érti. Emlékszünk, hogy korunk lánglelkű hamis Petőfije mivel lépett a nyilvánosság elé? Hogy ő lemond… aha. Ha pedig itt leírnám, hogy milyen döbrögikhez tartoznak azok a cégek, akikkel neki állítólag

előrehaladott tárgyalásai voltak akkoriban, ahol ő állásért kilincselt, akkor valószínűleg Magyar Péterünket a március 15-i tömeg paradicsommal megdobálva zavarná haza… Folytassam, Péter? Tudom még…«

Mindez annak kapcsán fontos körülmény, hogy Magyar a NER-nek való hátat fordítását bejelentő posztjában annak idején azt írta, felmondta minden megbízatását, ami a kormányhoz vagy az államhoz köti. Csakhogy később a Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: »Magyar Péter az MBH Bank felügyelőbizottságának a magyar állam által delegált tagja. Felügyelőbizottsági jogviszonyának kezdete 2022. szeptember 1., díjazása: havi bruttó 1,5 millió forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2024. január 18-án kezdeményezte a megbízás visszavonását.«

Vagyis jóval a nagy bejelentés előtt. Magyar korábban ezt tagadta, ám a Heti Válaszban most már finomított a korábbi álláspontján, mondván, januárban valóban behívták a minisztériumba, ám abban maradtak, később még egyeztetnek arról, »hogyan és mint kéne megszüntetni valamelyik pozíciómat, nem maradtunk semmiben, mert nem ennyire egyszerű a megszüntetés egy banknál, ahol az állam csak részvényes«.

A podcast beszélgetés során most Magyar azt sem tagadta, volt feleségénél próbálkozott volna elérni, hogy megtarthassa a pozícióit (hiszen nem csak a banknál volt neki ilyen), amiktől ugyebár elmondása szerint végül önszántából távozott, ahogy az »állásért kilincselést« sem. Sőt.

Annak kapcsán, hogy valóban előrehaladott tárgyalásai voltak Magyar Közút- és MBH-karrierje végén, azt mondta: »Tárgyaltam akkoriban Mészáros Lőrincnek valamelyik cégével, de nem Mészáros Lőrinccel. Valóban el szerettem volna menni egy másik piaci céghez. Valóban tárgyalásokat folytattam, és függetlenül ettől az üzenettől, amit a volt feleségem nyilvánosságra hozott, megkaptam volna azt az állást, amiről szó van.«

Ráadásul elmondta azt is, volt beosztása a Hiventures nevű tőkealapkezelőnél is, ami szintén a gazdasági tárcához tartozik.”

(https://mandiner.hu/belfold/2024/04/magyar-peter-meszaros-lorincnel-akart-dolgozni-epp-targyalasban-volt-a-forradalma-elott)

Ez volt tehát a moral insanity forradalma: odalett minden jól fizető állami megbízatás, az asszony sem bírta tovább a narcisztikus pszichopata bántalmazásait, elő hát a titokban rögzített hangfelvételekkel.

3: S aztán jött a sok-sok hazugság, közöttük pedig az egyik legaljasabb, miszerint Kocsis Máté állandóan iszik, pezsgőzik, az egyetemet alig tudta elvégezni, mert akkor is mindig a kocsmában ült, csakúgy, mint most, amikor ugyanezt teszi munkaidőben.

A tények: Kocsis Máté rühelli a pezsgőt. Kocsis Máté rühelli az éttermeket. Kocsis Máté cum laude minősítéssel végezte az egyetemet, ahová ezt követően visszahívták tanítani.

Ennyit erről.

4: Legutóbbi tüntetésén a nyomorult, beteg gazember ismét előhozakodott a gyermekvédelemmel. Ok: támogatói, tanácsadói, pénzelői, stratégái és felépítői – vajon mióta készült erre az egészre a pszichopata? – azt a tanácsot adták neki, hogy a gyermekvédelem ügye, a pedofilbotrány és a kegyelmi botrány a Fidesz és szavazóbázisának „szíve közepe”, azt folytatni kell, bármi áron, így folytatva egyszersmind a DK azon gazemberségét, ahogy lepedofilozták a teljes jobboldali közösséget.

A pszichopata gazember hamar be is jelentette hallgatóságának (nagyjából ezer fő), hogy majd ő megvédi a gyerekeket, és fel fognak állítani egy gyors reagálású rendőri egységet az ilyen ügyek kezelésére.

Hát ez remek!

Idézzük csak fel Varga Judit interjújának vonatkozó részletét:

„A gyerek telefonját vette el, és azt mondta a telefonban, hogy a mama tönkretette a papát, úgyhogy a papa most mindannyiunkat börtönbe fog juttatni, titeket pedig intézetben fognak nevelni. A gyerekek teljesen megrémültek.”

Nos, ha lesz egyszer egy ilyen gyors reagálású rendőri egység, annak először ezt a nyomorult, beteg gazembert meg a hozzá hasonlókat kell elvinnie, haladéktalanul és könyörtelenül.

5: „Pintér, Orbán, a kormány és mindenki mondjon le!”

Ó, hát persze... Mi lehetne ennél világosabb, magától értetődőbb, természetesebb? Jön egy narcisztikus pszichopata, lemondásra szólítja fel a kormányt, és a kormány majd megrettenve lemond.

Így képzeli a hülye.

És nem így lesz.

Az eredeti cikket ITT olvashatja el.