Ehhez azonban már sokkal korábban el kell kezdened gondoskodnod a megfelelő vitaminok és egyéb nélkülözhetetlen fehérjék, ásványi anyagok pótlásáról. Ha nem tudod, hogy mi az, amivel a legjobban támogathatod a szervezeted, akkor olvasd el cikkünket.

Egy fehérje mind felett

Születésünktől kezdve fiatal felnőtt korunkig termel a testünk többek között egy fehérjét, ami lényegében minden egészséges szerv felépítésében részt vesz. Ez pedig nem más, mint a kollagén. A kollagént azonban 25-30 éves korunk körül el kell kezdeni külsőleg pótolni, mert egyre csökken az előállított mennyiség. A HerbaStar 100% kollagén termékei tartalmazzák azt a hatóanyag mennyiséget, ami szükséges az egyes szervek optimális működéséhez, és könnyen emészthetőek. Napi egy adag kollagén ital fogyasztása feltölti a hiányos kollagénraktárat, így a kötőszövetekben megfelelő mennyiség tud hasznosulni.

Forrás: herbastar.hu

Erősítsd meg a csontjaidat

A kor előrehaladtával természetes folyamat, hogy a csontok törékenyebbé válnak. Főleg a nőket sújtja ez a probléma, de férfiaknál is fennáll. A csontok, a fogak mind nagy mennyiségben tartalmaznak kollagént, így amikor a szervezet önálló termelése leáll, ezek is veszítenek sűrűségükből, aminek következtében sérülékenyebbek lesznek. Egy időskori csonttöréssel nemcsak az a baj, hogy jóval lassabban regenerálódik, hanem az is, hogy még inkább törésre hajlamos lesz.

Fogaink állapota nagyban múlik a genetikán, de az étkezési szokások, az életmód sokat ronthat vagy éppen javíthat rajtuk. Napi egy adag kollagén ital fogyasztásával biztosíthatod, hogy a rendszeres tisztítás mellett minél tovább megmaradjanak.

Szupernagyi tele energiával

Te sem szeretnél idős korodra az orvosi rendelők állandó vendége lenni, igaz? Akkor vedd komolyan a sportolást, mert soha nem késő elkezdeni. Ha már van valamilyen egészségügyi problémád vagy betegséged, akkor is eljárhatsz biciklizni, úszni vagy jógára, pilatesre. Ezek kíméletes mozgásformák, de olyat keress, amit élvezettel csinálsz. Ha a mozgást kiegészíted kollagénfogyasztással, az izmaid jobban fognak fejlődni és energikusabb leszel.

Ízületi fájdalmak

A kollagén csökkenése az inak, a szalagok merevségét és a porcok kényelmes mozgását biztosító folyadék kiszáradását okozza. Ezek miatt a mozgás fájdalmassá, nehézkessé válhat. A kar felemelése, a járás, a lépcsőzés, amik eddig természetesen működtek, egyszerre kihívást jelentenek. A fájdalom és a gyulladás is nagymértékben orvosolható napi 12-15 mg kollagén elfogyasztásával. Mivel a porcokat 2-es típusú kollagén alkotja, sokkal jobb eredményt lehet elérni, ha a pótlás is ezzel történik.