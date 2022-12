A piacon azonban számtalan modell létezik, ami gyakran megnehezíti a választást - különösen a kezdő dróntulajdonosok számára. Tehát milyen kamerával felszerelt drón volna a legmegfelelőbb Önnek ?

Az Aerium.hu webáruház szakembereivel együtt, amely a saját AERIUM márkanév alatt kiváló minőségű és megfizethető árú drónokat forgalmaz, ajánlatokat készítettünk a legjobb utazási drónok beszerzéséhez. Az erős, illetve a gyenge oldalaik alapján könnyen eldöntheti, melyik felel meg Önnek a legjobban. Lássuk csak!

1. AERIUM 4DRC F3 GPS 4K drón

Első ajánlatunkként egy kamerával ellátott drónt választottunk, amely a legnépszerűbb az Aerium webáruház vásárlói körében. Ennél a terméknél kiváló az ár és a minőség közötti arány. Ez különösen igaz a kamera minőségére és a kezelőszervekre, amelyeknek a használatát néhány repülés után még egy teljesen kezdő is játszva elsajátítja. Az AERIUM 4DRC F3 GPS 4K drón összecsukható és könnyű súlyú, így hosszabb túrákon sem lesz túl nehéz magával vinnie.

Forrás: Aerium.hu

De most térjünk rá a kamerára, amelynél elengedhetetlenül fontos, hogy alkalmas legyen az útközbeni felvételek készítésére és filmezésre. A drónnak két kamerája van - elöl és alul. Mindkettő képes 4K és 6K felbontású felvételeket készíteni. Ezenkívül kettős lencsével vannak felszerelve, amely minimálisra csökkenti a függőleges kamerarázkódást.

A drón irányítását jelentősen segíti a beépített GPS, amellyel biztos lehet benne, hogy mindig megbízhatóan megtalálja a drónt. Emellett egyetlen gombnyomással biztosítja az automatikus visszatérést az előre beállított helyre. A drón akár 25 percig is a levegőben maradhat, és a tartalék akkumulátoroknak köszönhetően jelentősen meghosszabbíthatjuk a repülési időt.

2. AERIUM L900 GPS 4K drón

Ha igényli a fejlett funkciókat, akkor biztosan nem fog csalódni az AERIUM L900 GPS 4K kamerás drónban. Ennél a modellnél rendkívül könnyen használható funkciókat élvezhet - így még a kezdők is különleges effektusokat érhetnek el a fényképezés során. A drón könnyű és kompakt méretű, így a hosszabb és igényesebb utakra is magával viheti.

Forrás: Aerium.hu

Az egyik ilyen említett hatás a repülés közbeni könnyű lassítás, ami jobb irányítást tesz lehetővé és részletesebb felvételeket biztosít a kiválasztott témáról. A drón távvezérelt kamerával felszerelt, amely HD videókat készít és Ultra-HD minőségű képeket rögzít. Emellett képes automatikusan a maga előtt lévő témára fókuszálni, így könnyebben készíthet éles és részletes képeket.

A térképen néhány kattintással kiválaszthatja a helyszínt is, ahová a drónt szeretné küldeni, és a drón automatikusan odarepül. Ráadásul stabilan, ingadozás nélkül képes tartani a magasságot, ami különösen fotózáskor hasznos. Teljesen feltöltött akkumulátorral a drón akár 28 percig is képes repülni - de az akkumulátorcsere lehetőségével jelentősen megnövelheti ezt az időt.

3. AERIUM E99 Pro 4K Dual Camera drón

Az AERIUM E99 Pro 4K Dual Camera egy könnyű, a többi említett drónhoz képest megfizethetőbb árú opciónak tekinthető. Ezért logikus választás a kezdők számára, akik még nem teljes biztosak a drón röptetésében. Az alacsonyabb ár ellenére azonban számos hasznos funkcióval van felszerelve.

Forrás: Aerium.hu

A drón összecsukott és kibontott állapotban egyaránt nagyon könnyű és kompakt méretű, így ideális útitárs. Egy teljesen feltöltött akkumulátor 20 percig tartja a levegőben - de tartalék akkumulátoroknak köszönhetően sokkal tovább élvezheti a röptetését.

Az elülső és az alsó kamerával képeket és videókat készíthet. A kezdők számára nagy előnyt jelent a beépített Beauty szűrő használata, amely automatikusan optimális formába hozza a képeket és videókat.

Érdekli valamelyik drón, vagy még további kérdései vannak a választáshoz? Akárhogy is vesszük, az Aerium.hu webáruházban még számos más drón található, amelyekkel összehasonlíthatja a fenti modelleket. Webshopunkban pótalkatrészek is beszerezhetők, illetve műszaki támogatás is várja Önt. Szakembereink szükség esetén tanácsot adnak Önnek mind a drón megvásárlásával, valamint ezt követően annak üzemeltetésével kapcsolatban.

