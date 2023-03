Mi a cég fő profilja és hány főt foglalkoztat?

Soltész Attila: A 4S-2000 Kft. egy gép- és gépalkatrész gyártó cég Nyíregyházán, ami a fémmegmunkálás területén nagy tapasztalatot tudhat magáénak. A magyar tulajdonban lévő, száz főt foglalkoztató vállalkozás idén már 27 éves. A cég 5800 négyzetméter alapterületű csarnokrendszerében, több mint száztíz forgácsoló géppel rendelkezik, köztük a legmodernebb CNC gépekkel, szimultán öttengelyes CNC megmunkáló központtal, Y tengelyes hajtott szerszámos CNC esztergagéppel, CNC köszörűgéppel, huzalos- és tömbös CNC szikraforgácsolóval és CNC élhajlítóval. A gépbeszerzések folyamatosak, a tavalyi évben is két új CNC megmunkáló központ érkezett. Korszerűsítünk, és igazodunk a piaci igényekhez.

Milyen munkakörökben tud állást biztosítani a 4S-2000 Kft.?

Soltész Attila: Jelenleg tapasztalattal rendelkező CNC maróst keresünk, de igazából bármilyen fémmegmunkálásban jártas szakember és lelkes diák előtt nyitva áll az ajtó.

Mitől versenyképes a cég?

Soltész Attila: A világ minden tájáról vannak vevőink, akik a kiemelkedő minőséget, és a házon belül megvalósítható komplex gyártást értékelik leginkább. A széles spektrumú géppark lehetővé teszi, hogy komplex megoldásokat nyújtsunk, ha egyedi készülék tervezésére, gyártására van szükség, illetve a magas minőségű esztergáláson és maráson túl büszkék vagyunk arra is, hogy köszörülésre és barnításra is hozzánk érkezik a régióból is több vevő, ajánlások alapján, ami a legjobb reklám. Az összeszerelő üzem és a hegesztés is folyamatos fejlesztés alatt van, igyekszünk bővíteni, mert egyre nagyobb igényt látunk erre.

Milyen hangsúlyt fektetnek a mai kor egyik alapkövetelményének, a digitalizációnak?

Soltész Attila: Az utóbbi négy évben megteremtettük az IT alapú termelésirányítás alapjait. Szenzoros érzékelőkkel figyeljük a termelő gépeket, és több mint ötven ipari tabletet is felszereltünk, melyek a vállalatirányítási rendszerünket gyártáskövetést segítő adatokkal látja el. A hasonló méretű vállalkozások között az elsők között kezdtünk el megfelelni az Ipar 4.0 kihívásainak, és a fejlesztések ezen a téren is folyamatosak. Tesszük ezt nem csak azért, hogy megfeleljünk a mai kor adta elvárásoknak, és növeljük a hatékonyságot, hanem hogy azoknak a fiataloknak is helyet teremtsünk, akik nem egy multinál, hanem családiasabb környezetben képzelik el a jövőt, de kellően modernizált környezetben szeretnének dolgozni. A már meglévő munkavállalóinkat nem kevésbé megbecsülve oktatjuk, a cég minden dolgozójának van lehetősége képezni magát.

A munka mellett hogyan próbálják a dolgozók mindennapjait javítani, erősíteni a kötődésüket?

Soltész Attila: Volt is már, és tervezünk további csapatépítő tréninget, de minden évben legalább négy rendezvényünk is van, amik közül a sportnapot szeretik a dolgozóink a legjobban. Büszkék vagyunk arra, hogy a 4S-2000 Kft. nem egy megszokott gyártelep benyomását kelti. A parkosított környezetet évek óta fenntartjuk, az idei évben új közösségi tér is létrejön.

Milyen rövid- és középtávú tervei vannak a vállalkozásnak?

Soltész Attila: 2023. január 1-től a vállalat cégcsoportban folytatja tovább működését. Az így létrejött holding mintegy 150 fővel, nagyobb kapacitással, új géptípusokkal, a megszokott magas minőségben és versenyképes áron szolgálja ki a jövőben üzletfeleit. A cégcsoport már a közeljövőben lehetőséget teremt meglévő partnerei számára, hogy a modern ipari kihívásoknak megfelelően magasabb szinten tudjon együttműködni a holding cégeivel: a 4S-2000 Kft.-vel, a Hamptons Kft.-vel és a CNC-Center Kft.-vel. A 4S-2000 Kft. továbbra is önálló jogi személyként, zavartalanul végzi tevékenységét, a cégadatok és a vállalati kapcsolattartó kollégák személye nem változik.

(PR CIKK)