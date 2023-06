A betanított munkák egyik legnagyobb előnye, hogy az iskolai végzettség és a korábbi szakmai tapasztalatok tekintetében is minimális feltételeket támaszt a pályázók felé. Éppen ezért ezen pozíciók akár Kaposváron is könnyedén elérhetőek lehetnek, például a KaposvarAllas.hu weboldalán keresztül, ahol rendszeresen jelennek meg újabb és újabb hirdetések, olykor betanított munkákra vonatkozóan is. A következő hivatkozáson megtekinthető Kaposvár szakmunkás és betanított állás kínálata. Íme néhány gyakori példa!

Konyhai kisegítő

A konyhai kisegítő állások általában már alapfokú végzettség (8 általános) birtokában is betölthetőek, és nem követelnek meg vendéglátásban szerzett tapasztalatokat. Az elhelyezkedései lehetőségek skálája igencsak széles, hisz többek között éttermekben, gyorséttermekben vagy akár nagyobb büfékben is adódhat mód konyhai kisegítőként munkát vállalni.

A feladatok ugyanakkor nagy odafigyelést igényelnek, továbbá a műszakok is megterhelőek lehetnek, szóval pontosságra és kitartásra egyaránt szükség van az ilyen jellegű állások esetében. Ezen feladatok között értendő többek között a mosogatás, a konyha környezetének tisztántartása, a munkafelületek, gépek és berendezések rendszeres letakarítása, a nyersanyagok előkészítése, megtisztítása és aprítása, valamint az ételek tálalása is.

Gyári munkák

A különböző gyártósori munkák szintén nem igényelnek előképzettséget, illetve tapasztaltot, és Kaposváron is gyakran elérhetőek. Példaként lehet említeni az operátori pozíciót, amelynek betöltői általában a gyártósoron használt gépek és eszközök segítségével összeszereléssel foglalkoznak. Emellett több cégnél is megjelenik önálló munkakörként a csomagolói pozíció, ahol a feladatokat a termékek csomagolása, címkézése, fóliázása és dobozolása jelenti.

Mindezen kívül pedig akár feljebb lépési lehetőségek is adódhatnak, például minőségellenőri pozícióba, ahol a legfőbb tevékenységek a gyártásközi alapanyagok, félkész- és késztermékek minőségének vizsgálata köré összpontosulnak. Ezen állások már nem egészen betanított munkák, így a korábbi tapasztalat is megkövetelt lehet.

Takarítói állások

Takarítói munkák ugyancsak gyakorta kerülnek meghirdetésre Kaposváron. Ezek előnye, hogy sokszor akár részmunkaidőben vagy éjszaki beosztásban is elérhetőek, vagyis ideális lehet azoknak, akik esetleg másodállást vállalnának, vagy eltérő munkarendben dolgoznának. A takarítói feladatok helyszínéül rengeteg létesítmény szolgálhat: irodahelységek, raktárak, áruházak, iskolák stb.

Az elhelyezkedési lehetőségek skálája tehát igen széles, ugyanakkor vannak bizonyos feltételek, amelyeknek mindenképpen meg kell felelni. A takarítói vegyszerek alapvető ismerete, a pontosság és precizitás, a megbízhatóság, valamint a felelősségteljes munkavégzés például alapvető elvárás ezen munkakör esetében.

PR-CIKK