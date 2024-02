MR diagnosztika

Az orvosi diagnosztika folyamatosan fejlődik, a képminőség javulásával a betegségek mielőbbi kimutatása lehetséges, a pontos képanyag lehetővé teszi a kezelési eredmények utánkövetését.

Ezért az MR vizsgálatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a modern diagnosztikában. A vizsgálat teljesen fájdalommentes, és a tudomány jelenlegi állása szerint semmilyen egészségkárosító hatása nincs az emberi szervezetre. Az MR vizsgálatot orvosi javaslat nélkül is lehet igényelni mozgásszervi panaszok, ízületi vagy gerinc problémák esetén, koponya, has és kismedence, nyaki lágyrészek, de akár a szem elváltozásainak vizsgálatára is.