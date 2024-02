Valamint kellett egy olyan vezető, aki kifogyhatatlan az ötletekből és az energiából. Kelemen Róbert Cégénydányád polgármestere, több vállalkozás vezetője, a szatmári értékek őrzője. Folyamatosan célokat tűz ki maga elé, amelyek elérése csak újabb feladatokra ösztönzi.

– Igazából 2010-ben került fel Cégénydányád Szatmár és Magyarország térképére. Akkor a falu nevét még kimondani is alig tudták, bárhova mentünk. Most ott tartunk, hogy nemhogy hallották, hanem tudják, hogy miért érdemes ide jönni. A cél Cégénydányád népszerűsítése volt úgy, hogy közben falun belül és kívül is építkeztünk. Egy jól átgondolt gazdasági programot állítottam össze, aminek az elvei szerint fejlesztettük a települést. Felújítottunk mindent, amire szükségünk volt. Minden utunk és épületünk megújult és hasznosítva van, a szociális rendszerünk az egyik legnagyobb, ami létezik a térségben, saját magunk működtetjük. Fontos, hogy a település fejlesztése évek óta minden esetben a helyiek kérése szerint történik: például jelezték az önkormányzat felé az útfelújítással vagy parkolással kapcsolatos igényüket, és mi ezt igyekeztünk minél előbb megoldani. Tizennégy év alatt ebbe a 600 lelkes faluba több mint 2 milliárd forint érkezett, de az önerő, amit beletettünk, az is közel 1 milliárd forint. Amikor 2010-ben polgármester lettem, egy veszteséges falu élére kerültem, azonban fél évre rá és azóta is nyereséget termelünk: saját bevételeinkből, a gazdálkodásunkból, az emberek tudatos gondolkodásából és még sok-sok mindenből. Emögött a siker mögött egy nagyon tudatosan felépített, óriási marketingstratégia áll – részletezte Kelemen Róbert.

Az összefogás ereje

– Az önkormányzatnak jelenleg közel 40 főállású alkalmazottja van, akik 90 százalékban helyiek, és még bővíteni fogunk, mert úgy gondolom, hogy nem a közmunkának kell a település arculatát formálni, hanem olyan embereknek, akik normális bérért dolgozhatnak, és jutalmat is kapnak. Az idősek is nagyon aktív életet élnek, 2010-ben alig működött az idősek klubja, most ötvenen majdnem napi szinten járnak a közösségbe, sok programot szerveznek, együtt vannak. Így nincs idejük betegnek lenni, nincs idejük gyógyszereket tömegével szedni. A közösségbe tartozás és egymásra figyelés nagyon fontos. A Covid-járvány idején volt ennek nagy szerepe, az országban az elsők voltunk, akik lezártuk a települést. Három-négy ember ellátta a falut, bevásároltak, gyógyszereket vittek, vagy bármiben segítettek, tehát igazán nem mozdult ki senki a településről. Nem esett szét a falu, hanem még inkább összefogott. Úgy gondolom, hogy ez az összefogás az egyik legfontosabb dolog, amit elértem a polgármesterségem alatt. A másik az, hogy a faluban minden megújult, és olyan programokat indítottunk, amik ma az országban egyedülállók: Adj’ Isten Szatmárban, Legyen Malacod!, vagy az óvodában most már az oktatás része a hagyományőrzés, a népihangszer-, a népi játék, a népzenetanulás. Most elindítottunk szintén önkormányzati finanszírozásból hasonló programot az iskolában is, heti egyszer negyvenöt percben.

Pezsgő kulturális élet

– Egyre több rendezvényünk van, kulturális, gasztronómiai, zenei, hagyományőrző, tehát minden olyan, ami a közösségre épül. Amit én kicsit kudarcként élek meg, de nemcsak itt, hanem egész Magyarországon, a fiatalok és a középkorosztály megszólítása. A fiatalok teljesen leragadtak az internetnél és a különböző online világoknál, de ez a 21. század sajátossága, tehát nekünk kell alkalmazkodni ehhez. Természetesen ezen is már gondolkozunk, az óvodába szeretnénk az interaktivitást bevinni, megtanítani a gyerekeknek és a felnőtteknek is akár, hogy például mire lehet használni egy telefont, mire jó az internet. A gyerekeknek nem biztos, hogy játékot kell rajta nézni, hanem sok fejlesztőfeladatokat is meg lehet csinálni. Úgyhogy most szeptembertől ez az egyik fő irány, illetve az iskolásoknak egy történelmi kis klubot is szeretnék létrehozni, érdekes előadásokkal, kirándulásokkal.

– Az egyházzal is nagyon jó kapcsolatunk van, tudtuk támogatni az egyházat addig is, amíg nem voltak a mostani állami támogatások. Így fejlődni tudott, megújult a templom, gyerek-istentisztelet is van lassan két éve, ami eddig nem volt. Az emberek is úgy érzik, hogy az egyház és a település összefügg egymással, a mindennapi élet része.

Szatmár egy aranybánya

– Mi nemcsak a pályázati kiírásokra várunk, hanem fejlesztünk a saját pénzünkön, megteremtjük magunknak a forrást a folyamatos megújuláshoz, a fejlesztésekhez és a programokhoz. Mindig azt mondtam, és most is azt állítom: Szatmár egy aranybánya. Ha valaki nagyon akarja, itt is megtalálja a számítását. Munkalehetőség is nagyon sok van, lehet, hogy menni kell érte, de meg kell tenni mindent az előrelépésért. Rengeteg a megműveletlen terület, amelyek szintén kiaknázatlanok. Pedig a föld a legnagyobb érték. Óriási az igény a minőségi zöldségekre, gyümölcsökre is, amiket rengetegen meg tudnának termelni. Volt olyan család a faluban, akiknek odaadtuk a magot, annyi dolguk volt, hogy gondozzák, kapálják, öntözzék, leszedjék, és egy komplett téli rezsi árát megkeresték a beérett paradicsomokból. Sajnos nem használjuk ki a föld adta lehetőségeket, sok a megműveletlen terület.

– A 2017-ben indult ,,Legyen Malacod!” program idén is nagyon sok családot, baráti társaságot, céges csoportot ösztönzött arra, hogy részt vegyenek a bértartásban, és a szatmári vidék hagyományos állattartása által nevelt sertéssel egészséges élelmiszerhez jussanak. Olyan nagy már az érdeklődés, hogy vissza kell mondanunk lassan a foglalásokat, annyian szeretnének részt venni benne. Nem tudunk annyit levágni, amennyire igény lenne. Amellett, hogy minőségi húst és disznóságokat kapnak, az egyik legnagyobb vonzerő a szatmári érzés, a vendégszeretet, a hihetetlen hangulat, amit egy-egy disznóvágás alkalmával megismernek. Mivel minőséget és különleges érzést adunk, nagyon sokan jönnének Cégénydányádra egy szatmári disznótorral egybekötött kellemes hétvégére. A programot szeretnénk folytatni, hiszen nemcsak a turizmust segítjük ezzel, hanem munkahelyet is teremtünk, mellyel családok életszínvonalának javulását segíthetjük elő.

Jövőbeli tervek

– Természetesen a fejlesztések, a fejlődés nem állhat meg, mindig azon gondolkozok, hogy hogyan tovább. Célkitűzésem nagyobb idegenforgalmi beruházások elindítása a faluban, hiszen szeretnénk előrébb lépni: a turizmusfejlesztésben vezető szerepre törekszünk a szatmári térségben. Szeretném a már meglévő attrakcióinkat bővíteni, helyi vállalkozóinkat még aktívabban bevonni a turizmusfejlesztésbe, és a helyben foglalkoztatást szinten tartani a településen.

– Most is nagy dolgokat vettem a fejembe: az egyik része egy nagy szociális fejlesztés. Jelenlegi elgondolásom szerint Szatmárnak még egy nagy lehetősége van a mezőgazdaságon kívül, ez pedig az egészségturizmus. Gyönyörű természeti adottságaink vannak, jó levegővel, minden adott az egészséges életmódhoz. A bentlakásos intézmények ellátása, színvonala nagyon jó, hozzánk a Dunántúlról is jött bentlakó. Mindig hosszú a várólista. Ezt szeretném fejleszteni, bővíteni, és egy még nagyobb és exkluzívabb intézményt létrehozni, és ezzel még több embernek biztosítani kellemes, minőségi életteret.

– A másik terület, amiből lehetne profitálni, az a lovas turizmus. Rengeteg lovasiskola van felénk, ahogy az országban máshol is, de az a kérdés, hogy tudunk-e egy közös és különleges marketinggel valami újat létrehozni, idecsábítani a turistákat, és új munkahelyeket teremteni a helyieknek.

– Nekem minden gondolatom Szatmár körül forog, olyan fantasztikus hely, ami nem érdemli meg, hogy háttérbe szorítsuk. Szívügyem a szatmári kulturális élet, az itteni értékek, és hogy a saját nemzetünket tartsuk életben. Szeretnék egy olyan szatmári kis kulturális központot létrehozni, ami értékeket közvetít, különleges rendezvények vannak, ahol erősíthetjük a nemzeti öntudatot. Polgármesterként szeretném, ha sikeres, bevételorientált gazdálkodásunk tovább folytatódna, és ezek által az elkövetkezendő években is minden gazdaság­élénkítő tervünk sikeresen megvalósulna Cégénydányádon. Különlegesek a szatmári emberek, megérdemlik a pozitív változásokat, amíg bírom, biztos, hogy ez lesz a célom.

„Cégénydányád megfelezve,

Nem változik visszafele.

Dányád – dányáD! Emlékszik rád.

Lehet itt, akár a hazád.”

