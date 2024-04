Beszerző állások Baján és Baja környékén

Baja városa földrajzi fekvéséből adódóan is remek logisztika központ. Nyugatra Pécs, Keletre Szeged, Északra Budapest – nem beszélve a nemzetközi helyszínekről. De maga a város is mesés, Mohács és környékével együtt, sok turista is látogat ide – nem csak a busók, hanem a Duna szépsége miatt is.

Baja városa mindenesetre nem szűkölködik logisztikai központokból és karrierlehetőségekből. Ez pedig a beszerzői babérokra törő álláskeresőknek is remek hír.

Beszerzési ügyintéző állás az Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft-nél – ehhez hasonló munkalehetőségekre is lehet pályázni a bajaallas.hu oldalán, de egyéb logisztikai vagy raktárosi pozíciókból sincs hiány!

Mit csinál a beszerző?

A beszerzők hatásköre az egyik legszélesebb a logisztika világában. Ők azok, akik nemcsak tartják a kapcsolatot a partnerekkel, hanem komoly tárgyalásokat is lebonyolítanak, munkájuk hatékonysága a vállalat eredményeiben is realizálódik. Beszerzi az alapanyagokat, a termékeket, méghozzá a lehető legjobb piaci áron teszi mindezt.

Diploma, nyelvtudás – a beszerzői munkakör magas képzettségi szintet és egyéb készségeket is igényel!

Egy jó beszerző tudja azt, amit egy logisztikai vagy raktárosi pozíció megkövetel. De részére ez még csak a kezdet: ezen kívül szüksége van felsőfokú végzettségre, diplomára, tárgyalóképes angol nyelvtudásra (német, horvát nyelv stb. előny lehet), és természetesen képes az önálló munkavégzésre és munkáját nagyon alaposan, precízen végzi.

A sok befektetett munka meg is térül: ma egy nagyvállalatnál dolgozó stratégiai beszerző vagy beszerzési ügyintéző igen komoly összegeket kereshet meg, főként akkor, ha ismer más nyelveket, vállalatirányítási szoftvereket. és képes és hajlandó napról napra tanulni, fejlődni. Így akár a bruttó millió körüli kezdőfizetés sem olyan ritka, ami egy jó programozó fizetésével is vetekedhet – ebben az esetben viszont kissé más a verseny, mivel a bekerülési küszöb is szűkebb – a színvonal viszont kevésbé!

