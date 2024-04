A legfontosabb feladatunk a megfelelő gazdasági és anyagi háttér, a város stabil pénzügyi működésének megteremtése volt. A Nyírbátori Ipari Parkban és a városban jelenleg kilenc nyugat-európai multinacionális vállalat működik, amely a helyieknek és a környékbelieknek, de még az egész vármegyében élők számára is biztos jövőt és megélhetést garantál. Ez az erős gazdaság és folyamatosan korszerűsödő ipar nem csak a családoknak, az itt élő embereknek nyújt biztos megélhetést, hanem a város számára is biztosítja a kiszámítható anyagi hátteret. Valamint lehetőséget teremt arra, hogy a város fejlődése, működése ne csak az esetlegesen, időszakonként rendelkezésre álló hazai és nemzetközi uniós pályázatok nyújtotta fejlesztési forrásoktól függjön, hanem egy folyamatosan felfelé ívelő pályát járjon be a város.

Komplex fejlesztés

Ezek a körülmények adtak lehetőséget arra, hogy a város fejlesztésében alapvetően három területre tudjunk fókuszálni. Az egyik a gazdasági fejlődés, amibe már nem csak a multinacionális vállalatokat értjük, hanem a helyben működő kis és középvállalkozásokat, kereskedelmi és szolgáltató egységeket, hiszen a helyi vállalkozások akkor tudnak tervezni és hatékonyan működni, ha van a településen és a térségben fizetőképes kereslet. A másik fontos sarokpontja Nyírbátor életének a biztonságos lakókörnyezet, amelyben alapvetően az egyik legfontosabb pillér a lakhatás feltételeinek a biztosítása. Ebben önkormányzatunk több projektet, több fejlesztési irányt is elindított, uniós támogatásokból, hazai finanszírozásból, önerőből, és befektetők bevonásával is. A jelenleg futó legnagyobb projektünk a dolgozói lakások építése, amelynek keretében idén újabb 42 önkormányzati lakás épül, így fiatal pároknak teremtjük meg a letelepedést, megfizethető áron.

Modern infrastruktúra

A Szénaréti lakópark kialakításával egy olyan városrészt hoztunk létre, ahol a következő években több száz önkormányzati lakást kívánunk felépíteni, hiszen azt látjuk, hogy a fiatalok helyben tartásának legfontosabb pillére a megfelelő és megfizethető lakásállomány biztosítása. Azonban az élhető település többet jelent, mint a megfelelő otthon biztosítása, hiszen a kedvező közlekedési, közbiztonsági és zöld környezet kialakítása legalább en - nyire fontos. Az elmúlt években törekedtünk arra, hogy a közlekedés fejlesztése területén ne csak a gépjárművekkel, hanem a gyalog és kerékpárral közlekedők számára is javítsuk a feltételeket. Kerékpárutakat, járdákat, játszótereket építettünk, zöldfelületeket, parkolókat, rossz állapotban lévő közterületeket újítottunk fel. Mindezt azért, hogy ne csak egyszerűen lakni, hanem megfelelő körülmények között, biztonságban és kényelemben lehessen élni Nyírbátorban.

Célzott terv

Nyírbátorban a fejlesztések soha nem állnak meg, ebben az évben is a városban közel 10 Mrd Ft értékű fejlesztés jött létre, amelyből 5,5 Mrd az önkormányzat projektjeit biztosítja. A város egy komplex fejlesztési tervet valósít meg, melyben a lakhatás, a lakókörnyezet fejlesztésén túl az utak és kerékpárutak építése mellett az önkormányzati intézményeket felújítjuk és energetikailag korszerűsítjük. Hosszú távú, több évre vagy évtizedre szóló projektet is indított a város, egy idős lakópark kialakításával. Az idén induló projekt egy folyamatosan bővülő idős emberek számára létrehozott városrészt céloz meg, ahová megfizethető áron, 21. századi körülmények között, a számukra kialakított szolgáltatások biztosítása mellett élhetik nyugodt hétköznapjaikat.

Pezsgő kulturális élet

A harmadik és legalább ennyire fontos pillér a kikapcsolódás feltételeinek a megteremtése volt. A város az elmúlt években óriásit lépett előre ezen a területen, ez persze azt is jelenti, hogy lényegesen nagyobb forrásokat kívánunk a jövőben biztosítani ahhoz, hogy Nyírbátorban és a környéken élő emberek egész évben megfelelő módon tudjanak pihenni, szórakozni. Ennek egyik nagyon nélkülözhetetlen része a sportolási lehetőségek fejlesztése, bővítése, amely területen Nyírbátor a vármegye élmezőnyébe tartozik. Legalább ennyire alapvető a fürdő folyamatos bővítése, korszerűsítése, ami a gyógykezelővel együtt nagyon fontos pont a szabadidő eltöltésére, a lazításra és a gyógyulásra is, ahová még határon túlról is érkeznek turisták és vendégek.

A kulturális programok, a könnyűzenei koncertek, a szabadtéri rendezvények, a nyári fesztiválok, sportesemények nemcsak darabszámban, hanem a fellépők kvalitásában, népszerűségében is felvesszük a versenyt a sokkal nagyobb városokkal. Ma már nem kérdés, hogy a Bátori Nyár mint rendezvénysorozat a vármegye egyik legszínesebb könnyűzenei és kulturális eseménysorozata, amelyben több ezer nyírbátori és sok-sok ezer vármegyében élő fiatal és idősebb ember találja meg a szórakozási lehetőséget hétről hétre. Azt gondoljuk, hogy a 21. században a munka, a megélhetés, és a biztonságos lakókörnyezet mellett ma már legalább annyira fontos, hogy megfelelően tudjon mindenki pihenni, kikapcsolódni, szórakozni, korosztálytól és igényektől függetlenül.

Ahhoz, hogy a város - és ezen túlmutatóan a vármegye is - a lakosságmegtartó képességét, az élhető település arculatát ki tudja alakítani, a kulturális, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek területén is fejlődni kell. Szerencsére a város ebben is az élen jár, ehhez megfelelő anyagi háttere rendelkezésre áll, az ehhez szükséges forrásokat hosszú távon biztosítani tudjuk.

Nyírbátor a Nyírség délkeleti szívében a térség központi szerepét nemcsak megőrizni, hanem megerősíteni is tudta, mind az oktatás, mind a kultúra, mind a gazdaság területén megfelelő jövőképpel, kiszámítható tervekkel, biztosan és bátran néz az előttünk álló kihívások elé.

Máté Antal

Nyírbátor polgármestere

(PR CIKK)