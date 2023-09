A profi sport rideg, sőt kegyetlen, csak az üzletről, az érdekekről, a pénzről szól. Hányszor megfogalmaztuk már ezt a tételt, még ha nem is pontosan ezekkel a szavakkal! S voltaképpen ez így igaz. Éppen ezért szívet melengető, amikor a lélek is megmutatkozik a sportteljesítmények mögött, hát még ha a lelki az anyagi tényező elé kívánkozik. Erre láthattunk szép példát a vasárnap véget ért spanyol körversenyen, a Vueltán. Napjaink legerősebb, sőt nyugodtan fogalmazhatunk így, egyeduralkodó csapata, a Jumbo-Visma úgy tűnt, különös háziversenyként tekintett a spanyol körre.

A Giro d’Italiát és a Tour de France-ot elosztotta egymás között a holland csapat két sztárja, Primoz Roglic és Jonas Vingegaard; előbbit a szlovén, utóbbit a dán bringás nyerte meg. A Vueltán aztán mindketten elindultak. Mintha dűlőre akarták volna vinni, hogy melyikük is a jobb. A viadal így is kezdődött. Miután a legnagyobb vetélytársat, a címvédő Remco Evenepoelt levadászták a jumbósok, hozzáfoghattak, hogy eldöntsék egymás között a versenyt. Igen ám, de ha nem is teljesen váratlanul, mégis kisebb meglepetésre nem Vingegaard és nem is Roglic állt az élre, hanem Sepp Kuss. Az amerikai kerékpáros ezúttal is elvégezte a piszkos munkát a hegyeken segítőként, ám ennek végeztével nem engedte el a menőket, nem szakadt le, hanem tekert tovább, s a nyolcadik szakasz után összetettben az élre állt, felölthette magára a piros trikót. Akkor ezt persze szinte mindenki átmeneti dicsőségnek tekintette, de Kuss továbbra is szívósan küzdött, napról napra megvédte a piros trikót.

Valter Attila, a Jumbo-Visma magyar kiválósága árulta el, csak a tizennyolcadik szakasz után dőlt el végleg, hogy onnantól a csapat már Kuss végső sikeréért dolgozik. A legjobb magyar bringás azt sem hallgatta el, elsősorban Roglicon lehetett érezni, hogy szívesen versenyzett volna élesben, de végül ő is alárendelte magát a csapat döntésének. Belátta, hogy Kussnak, ha a többi vetélytárssal szemben állja a sarat, jár ez a siker. Az amerikai ugyanis úgy vágott neki a Vueltának, hogy korábban a csapatért, helyesebben Roglicért és Vingegaard-ért a Girót és Tourt is végigmelózta.

Azzal sem hozta nehéz helyzetbe a csapatot, hogy előrelépett, akadt helyettese segítőként: Valter Attila.

A Jumbo-Visma történelmi bravúrjából a magyar bajnok is erőt meríthet.

A Girón és a Touron még nem fért be a csapatba, a Vueltán viszont elvégezte a rábízott feladatot. S ha így folytatja, idővel, reméljük, ő lép majd Sepp Kuss helyébe.