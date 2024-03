A Portugália feletti győzelem, az olimpiai részvétel kiharcolása az egész csapat, vagy ahogy Chema Rodríguez szövetségi kapitány szívből fakadóan mondja, a család sikere, de aligha bántunk meg vele bárkit is, ha sokadszorra is kimondjuk, Imre Bence és Bartucz László volt a meccs két hőse. Előbbi hibátlan mérleggel kilenc gólt dobott, köztük a legfontosabbakat a mérkőzés hajrájában, utóbbi pedig káprázatos védésekkel járult hozzá a sikerhez. Noha mindketten roppant szerényen nyilatkoznak a szerepükről, párizsi kilátásaikról, nehéz elképzelni, hogy ne legyenek benne a magyar kézilabda-válogatott olimpiai keretében.

Ez világos. Cseppet sem kisebbítve a két kiválóság teljesítményének értékét, érdemes feleleveníteni, honnan jutottunk idáig, azért is, hogy lássuk, a szerencse sokat emlegetett szerepe milyen nagy a sportban. Bartucz László annak köszönhetően került be a válogatott Európa-bajnoki keretébe, hogy Mikler Roland felmentést, avagy pihenőt kért az Eb-re, mondván, túl sok lenne a terhelés, az olimpiai selejtezőre szeretne csúcsformába kerülni. Németországban Palasics Kristóf volt az első számú kapus, Bartucz eleinte csak csereként jutott szóhoz; ha Mikler ott van a csapatban, Bartucz valószínűleg csak harmadik számú hálóőr, és a lelátóról nézi a meccsek zömét. S akkor nem cserélik be Horvátország ellen, talán meg sem nyerjük a mérkőzést, talán sosem derül ki, hogy kiélezett helyzetben mire képes a harminckét éves kapus, s Bartucz az olimpiai selejtezőn sem jut főszerephez.

Imre Bence története még különösebb. Chema Rodríguez csak harmadik számú jobbszélsőként számolt vele az Eb-re Pedro Rodríguez és Krakovszki Zsolt mögött. Ha Pedro Rodríguez családi okokra hivatkozva nem kér felmentést az Eb alól, a 21 éves kiválóság talán be sem kerül az Eb-keretbe, és itthonról nézi a többieket. Az első két találkozót így is a nézőtérről figyelte, először Izland ellen kapott lehetőséget. Élt vele.

A folytatást ismerjük, meccsről meccsre belőtte a helyzeteit, csak a tizenhetedik kísérlete maradt ki.

Ha Mikler és Pedro nem hagyja ki az Eb-t, Bartucz és Imre nem kerül előtérbe. Ha ők ketten nem bizonyítanak az Eb-n, nem kapnak főszerepet az olimpiai selejtezőn sem. Ha nem nyújtanak kiemelkedő teljesítményt Tatabányán, félő, hogy nem győzzük le Portugáliát. Ha nem nyerünk Portugália ellen, nem jutunk ki az olimpiára.

Ördögi kör helyett mesebeli csattanó. Részben a szerencsének köszönhetően. A szerencsének, ami, vitathatjuk, de attól még a sport szerves része.