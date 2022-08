PR CIKK 2 órája

10 ok arra, hogy miért éri meg neked is alaposabban felfedezni Európát

Ha utazásra kerül a sor, széles választék áll rendelkezésünkre az úti célunk kiválasztásakor. Szinte az egész világot bejárhatjuk, hiszen már bárhová indulnak különféle hajó- vagy repülőjáratok. Mielőtt azonban te is úgy döntesz, hogy valamelyik távoli országba kalandoznál, feltétlen érdemes lehet előtte felfedezned Európa turisztikai lehetőségeit is. Íme tehát tíz ok arra, hogy miért éri meg valóban körbenézned a különféle európai országokban.

1. Biztonság A legtöbb európai országban valószínűleg nem kell majd attól tartanod, hogy kirabolnak vagy bántalmaznak. Az Európai Unió tagállamaiban ugyanaz a biztonság honol, mint hazánkban. Ellenben egy-egy afrikai vagy közel keleti országban érhetnek ilyen téren kellemetlen meglepetések. 2. Változatos utazási lehetőségek Mivel az unión belül gyakorlatilag szabadon mozoghatunk, ezért különféle közlekedési módok állnak rendelkezésünkre annak bebarangolásához. Ez azt eredményezi, hogy szinte fillérekért körülnézhetünk az európai országokban. 3. Könnyű kommunikáció Az internetkapcsolat a legtöbb európai országban kielégítő, így az otthoniakkal való kommunikáció is könnyebb, mint például Ázsia esetében. Ugyanez igaz a telefonos hálózatokra, de az sem utolsó szempont, hogy egy képeslap is hamarabb és olcsóbban hazaér Európából indítva. 4. Olcsó repjegyek Az EU-n belül viszonylag olcsón utazhatunk repülővel is, így tehát egy-egy ilyen utazás kevésbé számít költséges mulatságnak, mintha például a Távol-Keletre szeretnénk eljutni. Ha pedig elég szemfüles vagy, biztosan találsz majd olcsó jegyet bármelyik európai országba egy repülőjegy kereső segítségével. 5. Bárhol megértetheted magad Európában szinte minden országban megértenek majd, ha legalább egy kicsit beszélsz angolul. Tehát nem lesz szükséged tolmácsra a szállásfoglaláshoz és az egyéb alapvető dolgok elintézéséhez. Ahogyan szinte bármely boltban megkaphatod, amit szeretnél, minden gond nélkül. 6. Kevésbé érzed majd idegennek magad Bár Európán belül mind más-más kultúrát képviselünk, mégis biztosan állíthatjuk, hogy azonos értékrenddel rendelkezünk. Ennek hála te is könnyen eligazodsz majd, ha például Róma repülőjegy felhasználásával kerül megközelítésre. Japánban a nyilvános orrfújás illetlen dolog, Európán belül viszont szinte mindenhol ugyanazok a szokások uralkodnak. 7. Színes gasztronómia Szinte minden európai országban más-más gasztronómiai világgal találkozhatsz, így a különféle országok konyháit végigkóstolva olyan kulináris élményben részesülhetsz, ami valóban felejthetetlen lesz majd. 8. Változatos kultúra A legtöbb európai ország bár manapság már hasonló értékrenddel rendelkezik, a kontinensen mégis számtalan különféle kulturális közeggel találkozhatsz. Magad is látni fogod, hogy mennyiben eltérnek a mediterrán vidékek lakóinak szokásai és a nyelvei például az északibb országokban élőkétől. Európa ebből a szempontból rendkívüli változatossággal kecsegtet a világot felfedezni kívánók számára. 9. Nagy múltú történelem Mindannyian tanultunk már a görög demokrácia alapjairól vagy épp a római birodalom fürdőiről. Az ezek emlékeit őrző relikviák valóságos időutazást jelenthetnek a különféle történelmi helyek felkeresése alkalmával. Feltétlen megéri tehát testközelből szemügyre vennünk azokat, ha valóban életre szóló élményben szeretnénk részesülni 10. Napjainkban híressé vált helyszíneket látogathatsz meg Bizonyára mindenki emlékszik a Gladiátor című film kalandos helyszíneire. Ugyanez természetesen elmondható a Harry Potter-filmek varázslatos világának alapjául szolgáló ódon kastélyokról is. Európában kalandozva pedig te magad is élőben megcsodálhatod ezeket a helyeket. Valószínűleg sokan vágynak rá, ha mást nem, titkon, hogy bebarangolják kedvenc filmjeik helyszíneit. Miért is hagynád ki a lehetőséget? (PR CIKK)

